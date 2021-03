En lang række amerikanske tv-værter og komikere har i den seneste tid måttet se sig nødsaget til at stå frem og undskylde for årtigamle jokes og anekdoter.

Seneste var det Jay Leno, der torsdag gik ud og beklagede en række vittigheder omhandlende, at asiatere spiser deres hunde og katte til middagsmad.

Nu sætter den danske standupkomiker Christian Fuhlendorff ord på den amerikanske tilgang, hvor kendisser er begyndt at føle sig tvunget til at trække gamle jokes tilbage.

Og han håber ikke, at tendensen når hele vejen til Danmark. Det fortæller han til Berlingske.

Christian Fuhlendorff. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Christian Fuhlendorff. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»I kunstens verden må der ikke være nogen hellige køer. Hverken race, køn eller nogle af alle de andre ting man skal passe på med,« siger han og fortsætter:

»For hvis du ikke må tale om en bestemt ting, så går der ikke længe før du heller ikke må tale om en anden og tredje ting. Der vil jo altid være nogen, der bliver sur over et eller andet. Jeg er selv en gang blevet omtalt i en joke af Anders Matthesen – og den sved. Men hvis jeg må sige, hvad jeg vil, må han selvfølgelig også. Så enkelt er det egentlig.«

38-årige Christian Fuhlendorff siger endvidere, at han mener, at det er vigtigt, at der er steder, hvor man kan snakke – og joke – frit.

Han påpeger, at censur og selvcensur ikke kan forhindre folk i at tænke, hvad de vil, og derfor kan man ligeså godt 'sige tingene ligeud'.

Fuhlendorff indrømmer dog, at der er visse punkter, hvor han også selv har sat grænser, som han ikke havde før i tiden, fordi samfundsnormerne trods alt har ændret sig.

Det gør sig blandt andet gældende for en af hans tidligere scenerutiner, hvor han talte om sin ret til at bruge ordet 'neger'.

Noget, som han aldrig kunne finde på i dag, siger han til Berlingske.

Christian Fuhlendorff er i øjeblikket aktuel med sin nye turné, 'Det sjovt', som begynder 15. april.