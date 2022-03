Ville du lade din mand eller kone være med i 'Vild med dans'?

Det er ikke ualmindeligt, at deltagerne i TV 2s populære dansekonkurrence finder sammen med deres dansepartnere. Senest skete det i 2020 for skuespiller Albert Rosin, der i dag er kærester med sin dansepartner, Jenna Bagge.

Måske det er derfor, at de har de en særlig regel hjemme hos standupkomiker Christian Fuhlendorff: Hvis TV 2 spørger, om han vil være med i 'Vild med dans', skal han svare nej.

Da B.T. møder Christian Fuhlendorff og hans hustru, Karina Feldborg, på den røde løber, lyder første spørgsmål, om han kunne tænke sig at være TV 2s nye 'Vild med dans'-vært, nu hvor Christiane Schaumburg-Müller har sagt stop.

»Jo, den tager jeg. Men kun hvis TV 2 vil have programmet lukket hurtigt igen,« lyder det med et smil fra Christian Fuhlendorff med reference til, at han blandt andet i 2012 kun nåede at være vært på relanceringen af 'Husk lige tandbørsten' i én sæson, før man valgte at lukke det igen.

Senest har han været vært på TV 2-programmerne 'Først og sidst' og 'Fuhlendorff og de skøre riddere', og han understreger, at han stadig er klar på mere værtsarbejde i fremtiden.

»Jeg synes altid, det er sjovt. Jeg synes især, det er sjovt at lave noget, ens børn kan se, når man i forvejen laver så meget, ens børn ikke kan se,« forklarer han og tilføjer, at han tænker, at han vil være en god 'Vild med dans'-vært.

»Det tror jeg. Jeg kan danse,« griner Christian Fuhlendorff, før hans hustru bryder ind.

Karina Feldborg og Christian Fuhlendorff til Zulu Awards. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Karina Feldborg og Christian Fuhlendorff til Zulu Awards. Foto: Per Arnesen / TV2

»Men Christian må ikke være med (som deltager, red.). Han er blevet spurgt flere gange, men jeg siger nej. De er alt for tynde, de der damer. De står for tæt,« griner hun og tilføjer, at en værtsrolle i så fald vil være fin, da værten holder mere afstand til danserne.

Foruden en mulig fremtid som 'Vild med dans'-vært har Christian Fuhlendorff stadig godt gang i sin podcast 'Hva så?!', hvor han går ture med alt fra skuespillere, musikere til forskere.

Han har indtil videre lavet 367 programmer.

På et tidspunkt fortalte han, at en af dem, der havde sagt nej til at være med, var 'X Factor'-dommer Thomas Blachman, men i efteråret lykkedes det endelig.

Her afslører hans kone, at det faktisk var 'X Factor' selv, der ringede til Christian Fuhlendorff og spurgte, om ikke Thomas Blachman måtte være med i hans podcast.

»Ja, det var faktisk den anden vej rundt,« tilføjer Christian Fuhlendorff, der ikke valgte at spille kostbar, selvom han jo allerede havde fået et afslag tidligere.

»Nej, den tog jeg med det samme,« tilføjer han og fortæller, at han nu har to gæster i tankerne, som han håber at få med i sin podcast.

»Mads Mikkelsen og Kronprinsen. Jeg har valgt at at sige, at jeg venter, til jeg har lavet 500 afsnit, så begynder jeg at skrive til Kongehuset hvert år.«