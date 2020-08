Har du nogensinde set en film, der vendte op og ned på dit liv?

Standupkomiker Christian Fuhlendorff fortalte forleden i et interview med Alt for damerne, at filmen 'Yes Man' fra 2008, hvor Jim Carreys karakter siger ja til alt, fik ham på nye tanker i forhold til at få børn.

Da B.T. møder Christian Fuhlendorff og hans hustru, Karina, på den røde løber til årets 'Zulu Comedy Galla', fortæller han videre:

»Jeg kan godt være sådan en, der tager nej-hatten på. Da jeg mødte Karina, havde hun sagt fra starten, at hun gerne snart ville have børn. Jeg sagde i stedet: 'Vil du ikke have en kat?' Så så vi den film, og så gik der lidt tid, og så sagde jeg: 'Jo, lad os få børn'.«

Christian Fuhlendorff på den røde løber ved ZULU Comedy Galla 2020 der afholdes i Operaen i København, onsdag den 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Christian Fuhlendorff på den røde løber ved ZULU Comedy Galla 2020 der afholdes i Operaen i København, onsdag den 26. august 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Parret fortæller, at de stadig har filmplakaten hængende i deres hjem. I dag har de to børn sammen og er gift på femte år.

Hvis Christian Fuhlendorff en dag skulle møde Jim Carrey – som han er stor fan af – ville han i første omgang dog ikke tale børn med den verdensberømte skuespiller.

»Jeg vil gerne møde ham og snakke om vores eksistens i verden og hele hans kunstinteresse. Jeg ville fandeme gerne gå med i ham 'Hva så?!',« fortæller han med henvisning til sin egen podcast, hvor han går ture med folk.

Han tilføjer, at han dog lige skal blive bedre til engelsk, før han kaster sig ud i gåture med internationale stjerner.

