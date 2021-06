Onsdag blev tv-vært Christian Degn vaccineret med Johnson & Johnson-vaccinen.

Coronavaccinen blev ellers taget ud af det danske vaccinationprogram - sammen med AstraZeneca-vaccinen - på grund af indberetninger om alvorlige tilfælde af blodpropper.

»Selvfølgelig har jeg tænkt mig godt om, for Johnson & Johnson og AstraZeneca er jo pillet ud af det danske vaccinationsprogram af en grund,« starter Christian Degn ud til B.T.

»Men vi plejer jo at stole på Det Europæiske Lægemiddelagentur, som har godkendt den. Så grundlæggende var jeg ret tryg ved det, selvom det jo er virkelig ulykkeligt med de meget få tragiske historier, man har hørt om. Det fik mig selvfølgelig til at tænke over, om det var klogt.«

Christian Degn optager for tiden både 'Nybyggerne' og 'Alt det min far ikke har lært mig'. Derudover er han også kendt for sine værtsroller i 'Hvem vil være millionær' og 'Go' Aften Live'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det blev han dog overbevist om, at det var for en mand i sin bedste alder som ham selv.

Så han skrev sig op til den tilvalgsordning, der for nylig blev etableret, hvor man frivilligt kan ansøge om at få en af de skrottede vacciner.

»Jeg har som så mange andre sprittet af og holdt afstand, og min næse er nærmest gennemboret af tests, men jeg har stadig været pissenervøs for at gå rundt og sprede en masse corona til andre mennesker, fordi jeg jo har været ude og lave fjernsyn forskellige steder. Det ville jo være et skrækscenarie,« begrunder Christian Degn.

Tirsdag aften, midt i aftensmaden med sine forældre, fik den 42-årige tv-vært så en sms om, at han havde fået tid senere samme aften til den obligatoriske lægekonsultation, der skulle godkende ham til vaccinen.

Det kan godt være, at det er skrald for nogen, men for mig er det jo rent guld Tv-vært Christian Degn om at »tage skraldet«, som han siger, ved at have fået Johnson & Johnson-vaccinen

Her gennemgik Christian og lægen det svarark, han havde udfyldt, da han havde ansøgt om at komme med i tilvalgsordningen.

»Lægen var meget seriøs og ordentlig. Han skulle høre om en masse ting, såsom hvorfor jeg gerne ville have vaccinen, og han skulle sikre sig, at jeg var klar over, at det var en lidt speciel vaccine,« forklarer Christian.

Cirka hver sjette er indtil videre blevet afvist at få en vaccine efter deres konsultationen, har Practio - selskabet, der står for restvaccinationerne - oplyst.

Men Christian Degn blev vurderet til at være sund og rask nok til at få stikket, så det bestilte han straks til dagen efter i messecenteret Dok5000 i Odense.

Christian Degn, 2019 Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Og lige efter jeg havde fået vaccinen, så fik jeg en ny mail med de symptomer, jeg skulle være opmærksom på. Så jeg synes, det har været utroligt trygt og har kørt utroligt tjekket,« understreger tv-værten.

Han har heldigvis været forskånet for bivirkninger indtil videre.

»Jeg har haft det, ligesom jeg havde det dagen før. Der har ikke været noget. Det eneste, jeg har bemærket er, at der er en lille smule kriller omkring mine mandler. Men jeg skal bare drikke et glas vand, så mærker jeg ingenting igen,« forklarer han.

Sundhedsstyrelsen har også indtil videre konstateret, at det hyppigst har været kvinder, der har været ramt af alvorlige følgevirkninger af vaccinen.

Styrelsen har dog endnu ikke konkluderet, om det afhænger af ens køn.

Alligevel kunne Christian Degn se, at det kun var mænd, der stod i kø til restvaccinerne sammen med ham i Dok5000.

Han valgte ligesom 99% af dem, der har fået tilbudt en restvaccination, at få Johnson & Johnson-vaccinen fremfor AstraZeneca. Her skal man kun have et enkelt stik fremfor to.

Regeringen har dog for nylig anmodet Sundhedsstyrelsen om at revurdere, om begge de to skrottede vacciner skal inddrages i det officielle vaccineprogram igen, hvilket forventes afklaret indenfor de næste to uger.

Så Christian Degn joker fortsat med, at han med sin restvaccination har »taget skraldet«.

»Det er sagt med et kæmpe glimt i øjet, fordi det er jo så heldigt, at vi bor i et land, hvor vi har vacciner og tilmed får dem gratis og vi har dem nu. Det kan godt være, at det er skrald for nogen, men for mig er det jo rent guld,« slår han fast.