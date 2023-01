Lyt til artiklen

Tv-værten Christian Degn og familien er på boligjagt.

Degn og hans forlovede, Trine, og sønnen Vagn, har nu solgt deres lejlighed på Vesterbro i København og rykker teltpælene til Jylland.

Det afslører de i et fælles opslag på Instagram.

»Vi har solgt lejligheden på Vesterbro i København og søger nu et nyt hjem i Randers,« skriver parret i opslaget.

I opslaget skriver de, at den oprindelige plan egentlig var at blive i København og søge mod Amager, men grundet de tårnhøje priser i København har dette ikke været en mulighed for den lille familie.

Derfor rykker de vest på, og destinationen bliver Randers, hvor begge har familie og venner i nærheden – og som ifølge parret har nogle noget billigere boliger.

»Vagn vil gerne være tæt på skole og legekammerater. Trine vil gerne være tæt på E45, så hun kan komme på job. Og jeg drømmer om en fed udsigt – for eksempel Gudenåen og byen,« lyder det fra familien, der i samme ombæring også fortæller, de i starten har i sinde at bo til leje.

Parret har allerede haft fat i ejendomsmæglere og set alt, hvad der er sat til salg – og derfor håber de nu på, at lykken findes gennem deres sociale medier – for det kunne jo være, de var lige så heldige med at finde boligen på Instagram, som de var med at finde hinanden, lyder det afsluttende.