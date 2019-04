Den afholdte tv-vært Christian Degn, som er kendt fra programmet 'Hammerslag,' er ikke sammen med kæresten Sirid Garff længere.

Tilbage i efteråret 2017 flyttede det storforelskede par sammen, men de er nu rykket hver til sit igen.

Det bekræfter tv-værten overfor B.T. og siger, han ikke har yderligere kommentarer til bruddet, end det han allerede har fortalt.

»Vi snakker heldigvis stadig godt med hinanden, og det har gjort det hele meget lettere,« udtaler han i Se og Hør.

Lykken brast

Da Garff og Degn først fandt sammen, var lykken stor, og her udtalte en smaskforelsket tv-vært sig i varme vendinger.

»Hun er simpelthen så sjov og sød, og så er hun virkelig smuk. Jeg står bare og kigger på hende hele tiden,« sagde han til B.T. i juli 2017.

Han fortalte, at det var en fælles veninde, som havde introduceret de to for hinanden, men at det krævede lidt af Degn, før at han vandt den tidligere kæreste over.

Allerede i oktober samme år, var de så flyttet sammen, for på tidspunktet virkede det, som det helt naturlige næste valg.

»Hvis vores forhold bliver ved med at gå lige så godt, som det gør nu, så kan jeg godt forestille mig, vi snart flytter sammen,« sagde han dengang.

Den 39-årige vært boede sammen med ekskæresten i sin lejlighed på Vesterbro.

Han fortalte åbent om, hvad han følte, da de to oprindeligt fandt sammen.

