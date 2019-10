De fleste danskere kender ham som jovial DR-vejrvært med en pudsig lighed med USA's tidligere præsident Barack Obama.

Men hvad de færreste ved, er, at 47-årige Christian Cherry er medlem af en musikfamilie, der faktisk kan kaldes en af de mest succesfulde i hele verden.

Hele tre verdensstjerner har familien skabt, og det drejer sig om Eagle-Eye Cherry, Neneh Cherry samt hendes datter, Mabel McVey.

23-årige Mabel er seneste skud på stammen, og selv om hun først lige er startet på sin karriere, har hun allerede over en halv milliard afspilninger på Spotify, hvilket primært skyldes hendes to kæmpehits 'Don't Call Me Up' og 'Mad Love'.

Christian Cherry er halvbror til svenske Neneh Cherry, og nevø til Eagle-Eye, og har et tæt forhold til begge. Det afslører han i ugens udgave af podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

»Ja, det er jeg. Lige nu er Neneh i Sverige, i Skåne, hvor vi har et hus sammen. Så det kan godt være, jeg popper derop i weekenden og lige siger hej,« siger han til værterne Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff.

Han er også tæt med stjerneskuddet Mabel, som han så, da hun i sidste måned var i Danmark for at give koncert i Royal Arena.

»Jeg var lige forbi sammen med familien og sige hej og give en krammer, men hun skulle hurtigt videre til London. Så der nåede vi ikke at hænge ud så meget ud. Så nogle gange er det meget hurtigt,« siger han om forholdet til den travle familie.

Christian Cherry er vejrvært på DR, og er tit på sociale medier på grund af sin lighed med tidligere præsident Barack Obama. (Foto: Scanpix) Foto: HAUERBACH PETER Vis mere Christian Cherry er vejrvært på DR, og er tit på sociale medier på grund af sin lighed med tidligere præsident Barack Obama. (Foto: Scanpix) Foto: HAUERBACH PETER

Og hvordan er det så at være i familie med så store stjerner?

»Jeg synes bare, de er mega seje. Jeg er enormt stolt af dem,« siger Christian Cherry.

I ugens afsnit af 'Helt væk med Hemmingsen' kan du også møde realitystjernen Lenny Pihl, som i den seneste tid er blevet kritiseret for at reklamere for blandt andet kviklån og tvivlsomme tandblegningsprodukter.

I videoen over artiklen prøver han at forklare sine valg over for værterne og Huxi Bach, som er igennem på telefon.