Hvor der er vilje, er der vej, siges det. Og vilje må jyske Christian A. Petersen have masser af.

De fleste mente, at det ville gå helt galt, da han i 1993 traf en noget kontroversiel beslutning. Men det gjorde det ikke. I stedet endte han med en stor formue ved at sælge specielle mursten til hele verden.

»Alle forudsagde, at jeg ville gå fallit,« fortæller teglbaronen Christian A. Petersen i den nye bog ’Guldjyderne’, der sætter fokus på de mange jyske familier med en formue på over 200 millioner kroner.

Christian A. Petersen er som syvende generation i Teglværket Petersens Tegl en af de mange jyske mangemillionærer. En af hans forfædre fik i 1791 kongens tilladelse til at grave ler og brænde tegl ved Nybøl ved Broagerland.

Vi er branchens Armani. Hos os er rabat navnet på hovedstaden i Marokko. Christian A. Petersen, ejer af Petersens Tegl, i bogen 'Guldjyderne'

Og det har siden fået millionerne til at rulle ind til familien.

Den dygtige jyske forretningsmand har selv en stor andel i succesen – blandt andet grundet den beslutning, som han traf dengang i 1993.

Da meldte han sig ud af ’De forenede Teglfabrikker’, som fungerede som en karteldannelse med aftalte priser.

Men selv om alle forudsage, at han ville gå fallit, gik det lige stik modsat. Alle havde så travlt med at sprede budskabet om ’udbryderen’, at det blev en fordel.

»Pludselig vidste køberne, hvem vi var,« fortæller han i bogen ’Guldjyderne’.

Den næste byggesten til formuen kom på anden vis.

»Det, der gør ham stenrig, er, at han opfinder en moderne version af den gamle romerske teglsten,« forklarer forfatter Søren Jakobsen, der har skrevet ’Guldjyderne’.

En schweizisk arkitekt var ved at bygge et museum på ruiner fra romertiden ved domkirken i Köln.

Teglværksejer Christian A. Petersen er blevet mangemillionær ved at producere tegl- og mursten. Foto: CLAUS FISKER

Arkitekten spurgte, om Christian A. Petersen kunne lave en lang, hårdtbrændt teglsten, der mindede om romernes.

Petersens motto er, at ’Kunden er konge’, så selvfølgelig kunne han det.

Og det blev grundstenen til verdenssuccesen – den såkaldte Kulumba-sten. Efter at museet i 2007 blev indviet, fik Petersens tegl et forretningsgennembrud.

Kulumba-stenen er efterfølgende kaldt ’verdens flotteste håndlavede mursten’ og er siden blevet udbredt til en lang række prestigebyggerier over hele verden.

Christian A. Petersen er en benhård forretningsmand.

»Vi er branchens Armani. Hos os er rabat navnet på hovedstaden i Marokko,« siger han i bogen.

Da Christian Petersen i sin tid overtog familieteglværket, var der 16-17 mand beskæftiget.

I dag er antallet ti gange så stort, og det sønderjyske teglværk eksporterer til 46 lande og 16 amerikanske delstater.

Jeg laver ikke noget, og jeg bestemmer ikke noget. Jeg åbner ikke post, og jeg skriver ikke under på noget. Christian A. Petersen, ejer af Petersens Tegl, i bogen 'Guldjyderne'

Det kan også ses på egenkapitalen, der er nået op på 144 mio. kr., og ifølge Søren Jakobsen er virksomheden over 300 millioner kr. værd, hvis den skulle sælges nu.

Det bliver den dog ikke. Den skal blive i familien, hvor de næste generationer er ved at blive oplært i at drive et teglværk.

Og måske skal noget af succesen også findes i den karismatiske teglbaron og hans jordnære ledelsesstil:

»Jeg laver ikke noget, og jeg bestemmer ikke noget. Jeg åbner ikke post, og jeg skriver ikke under på noget. I selskabet holder vi heller ingen møder – vi snakker sammen undervejs, så formelle møder er unødvendige,« fortæller rigmanden i bogen, hvor han også tilføjer, at han vil gå på deltid, når han bliver 95.