Hvorfor var Christian Arnstedt nervøs, før han sagde ja til at være med i 'Løvens hule'? Hvornår skal man helst IKKE pitche en idé for løverne? Og hvorfor skriver Google, at Christian Arnstedt er død?

I ugens afsnit af B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen' er den 32-årige investor og iværksætter Christian Arnstedt gæst, og her giver han blandt andet svar på ovenstående spørgsmål.

Sammen med Coolshop-stifter Jacob Risgaard afløste han i 2020 Christian Stadil og Peter Warnøe i DRs populære iværksætterprogram, men det krævede lidt betænkningstid, før han sagde ja til at være med i 'Løvens hule', fortæller han.

»Jeg havde en snak med produceren bag 'Løvens hule' om, hvad det var, og hvad det ville indebærer. Jeg var lidt nervøs, for hvad det ville sige, når jeg står nede i 7/11 og klør mig i nakken, og folk kan genkende mig. Så jeg var egentlig lidt nervøs omkring konceptet, da jeg sagde ja, men jeg har været glad for det sidenhen, selvom jeg stadig nogen gange føler mig som Bambi på glatis.«

Christian Arnstedt i 'Løvens hule'.

Christian Arnstedt var som 29-årig på det anerkendte amerikanske erhvervsmagasin Forbes liste over Europas 30 største business-talenter under 30 år.

Efter blandt andet at have arbejdet for det amerikanske konsulentfirma McKinsey startede han i 2017 virksomheden Blazar Capital sammen med tre andre. Firmaet opbygger og opkøber brands og koncepter, og det er denne virksomheds penge, han repræsenterer, når han sidder i 'Løvens hule'.

I podcasten fortæller han, at det tager cirka ti dage at optage en sæson af 'Løvens hule'.

Hvis han i løbet af de første tre-fire dage har investeret i en masse forskellige ting, bliver han nødt til at sætte tempoet ned i resten af optagelserne – men omvendt hvis han har holdt igen i starten, ved han godt, at han skal være ekstra opmærksom overfor de sidste håbefulde iværksættere.

Arkivfoto: Christian Arnstedt og resten af Blazar Capital-holdet: Michael Thomasen, Vasilij Brandt og Pascar Sivam. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

»Det er klart, at når man siger ja til at være med, så er det med en forventning om, at man forhåbentlig finder noget, man synes, er sjovt at investere i, og nogle iværksættere man gerne vil hjælpe. Det vil ikke være godt tv at sige nej til det hele,« forklarer Christian Arnstedt om sin investeringstaktik.

Han fortæller, at de optager otte timer om dagen – og hvis man er en af de heldige, der har fået lov til at komme ind og sælge sin forretning til de sultne løver, så skal man krydse fingre for, at de i forvejen er blevet fodret af. Der er nemlig et tidspunkt på dagen, hvor de er mindst oplagte, fortæller Christian Anrstedt med et grin.

»Det er måske, hvis man kommer lige inden frokost. Så er det nitten, haha.«

Christian Arnstedt fortæller, at han også ofte bliver spurgt, hvor meget de ved i forvejen om de forskellige iværksættere, der tropper op i 'Løvens hule'. Svaret er: Ingenting.

»Hver iværksætter er cirka inde i tre kvarter. Så er der en pause på et kvarter, og så kommer den næste ind, og vi har ikke fået noget at vide på forhånd.«

Christian Arnstedt på besøg i B.T.s podcast-studie. Foto: B.T.

Til sidst bliver Christian Arnststedt spurgt til det underlige faktum, at han står erklæret død, når man googler hans navn.

Søger man 'Christian Arnstedt' på google, ser man nemlig udover hans ansigt blandt andet dødsdatoen '13. december 2011'.

Sandheden er meget simpel, forklarer Christian Arnstedt med et smil:

»Jeg tror simpelthen, det er fordi, google ikke kan kende forskel på mig og min bedstefar. Der er faktisk et par stykker, der har skrevet til mig, at de synes, det er spooky, at der sidder et spøgelse i 'Løvens hule'.«

Christian Arnstedts bedstefar hed Carl Christian Johan Arnstedt, og var en dansk ingeniør og erhvervsmand knyttet til FLSmidt-koncernen. Og han døde netop 13. december 2011.