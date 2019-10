Christel Pixi og Thomas Evers Poulsen røg fredag ud af 'Vild med dans', og for nydanseren har det virkelig været en omvæltning at være med i programmet.

Hun har krydset Atlanten og sejlet til Svalbard, men at være en del af 'Danmarks modigste dansere' har virkelig været nervepirrende for Christel Pixi.

»Det har været så grænseoverskridende at være med, og nogle gange har det næsten fået mig til at kaste op,« fortæller hun til B.T. efter showet.

Men på trods af det, så har Christel Pixi haft en fest ved at være med i programmet.

»Det bedste har helt klart været at lære noget nyt, for hvornår har man lige en masse tid i kalenderen, man kan hive ud for at gøre det,« siger hun

Parret scorede 16 point fredag aften efter en tur på gulvet i sambaen, og de føler ikke, de kunne have gjort noget anderledes.

»Det er selvfølgelig vildt nederen at ryge ud, men vi er meget tilfredse med vores samba. Vi gjorde det bedste, vi kunne,« fortæller parret.

Dansen har hjulpet den i forvejen veltrænede dessertkok på en måde, hun ikke havde forventet, det ville:

Christel Pixi og Thomas Evers måtte forlade 'Vild med dans' fredag aften. Foto: Martin Sylvest Vis mere Christel Pixi og Thomas Evers måtte forlade 'Vild med dans' fredag aften. Foto: Martin Sylvest

»Dansen har givet mig hofter, jeg er blevet mere fleksibel, og så har jeg bare fundet ud af, at dans er vanvittig svært. Det skal man virkelig ikke negligere. Jeg er stolt af det, jeg har lært.«

Og spurgt ind til, om hun kunne finde på at droppe dansen fuldstændig, der var hun faktisk ikke helt så sikker.

»Jeg kunne godt finde på at putte dans ind i min træning i hverdagen, for man bruger kroppen på en helt anden måde,« forklarede hun, mens hun rettede blikket mod Thomas Evers Poulsen.

»Vil du danse med mig fremover?« spurgte hun, og det ville han selvfølgelig gerne.