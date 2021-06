Efter tv-vært og model Chrissy Teigen nu har undskyldt offentligt grov internetmobning, påstår endnu en person at være blevet sendt på selvmordets rand af hende.

Tv-vært, model og kone til musiker John Legend, Chrissy Teigen, har i en lang undskyldning på Instagram mandag anerkendt, at hun har mobbet flere mennesker over nettet.

Få timer efter undskyldningen slutter designer og 'Project Runway'-dommer Michael Costello sig dog til koret af ofre for Chrissy Teigens onlinehad.

»Jeg ville slå mig selv ihjel, og jeg er stadig traumatiseret, deprimeret og har tanker om selvmord,« skriver Michael Costello i et opslag på Instagram.

Michael Costello (yderst til venstre) i 'Project Runway All Stars' med sine meddommere Isaac Mizrahi og Georgina Chapman. Vis mere Michael Costello (yderst til venstre) i 'Project Runway All Stars' med sine meddommere Isaac Mizrahi og Georgina Chapman.

»Som et resultat af det, Chrissy Teigen gjorde mod mig i 2014, er jeg ikke okay. Det bliver jeg måske aldrig, men i dag vælger jeg at fortælle min sandhed.«

Michael Costellos sandhed er, at Chrissy Teigen dengang i en offentlig kommentar beskyldte ham for at være racist på baggrund af et falsk og fotomanipuleret billede af, at han skulle have kommenteret nedsættende om sorte.

Da han rakte ud til Chrissy Teigen med sin forklaring, lukkede hun ham på aggressiv vis ned, skriver han og vedhæfter en beskedudveksling, der angiveligt har foregået mellem de to.

I en af beskederne skriver Michael Costello, at han lider under de falske påstande mod ham, som Chrissy Teigen viderefører. Hertil svarer tv-personligheden:

»Godt! Racister som dig fortjener at lide og dø. Du kunne lige så godt være død. Din karriere er ovre, bare vent.«

Derudover anklager Michael Costello hende – og stylisten Monica Rose – for at have spoleret fremtidige samarbejder for ham ved at true mulige samarbejdspartnere til at holde sig fra ham på samme falske baggrund.

Chrissy Teigen har endnu ikke kommenteret beskyldningerne fra Michael Costello.

I sin lange undskyldning fra få timer forinden hans anklager, sluttede hun også med at sige, hun vil tage en pause fra offentligheden for at fokusere på sig selv og sin familie.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 på søndage og helligdage. Du kan også kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra klokken 11 til 05. Kilde: Livslinien.dk

Undskyldningen startede Chrissy Teigen ligeledes med, at hun i sine sidste par ugers skjul ganske velfortjent har måtte tænke over sine upassende udmeldinger på nettet gennem tiden, og at hun nu er i gang med en proces med at få undskyldt til alle de berørte for hendes internethad.

»Jeg var en troll, punktum. Og jeg er så ked af det,« skrev tv-personligheden.

»Jeg var usikker, umoden og i en verden, hvor jeg troede, jeg behøvede at imponere fremmede for at blive accepteret.«

Chrissy Teigen skrev videre, at hun det sidste årti kontinuerligt har arbejdet frem imod at blive en bedre version af sig selv, og at hun i dag er blevet mere empatisk – ikke mindst med hjælp fra terapeuter, sin familie og livets gang.

Chrissy Teigen og hendes mand John Legend i 2019. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Chrissy Teigen og hendes mand John Legend i 2019. Foto: DANNY MOLOSHOK

»Jeg angreb ikke bare en tilfældig avatar, men skadede unge kvinder – nogle var stadig kun piger – der havde følelser,« indser Chrissy Teigen nu, skriver hun.

Chrissy Teigen kom for alvor i modvind, da realitystjernen Courtney Stodden i maj stod frem og fortalte til Daily Beast, at de – Courtney Studden er nonbinær – gentagende gange modtog private beskeder fra Chrissy Teigen om, at de skulle begå selvmord.

Det startede for 10 år siden, og også flere offentlige og nedgørende tweets fra Chrissy Teigen rettet mod den daværende barneskuespiller har siden set dagens lys, eksempelvis et fra 2011:

'Læg dig. til at sove. for evigt.'

Det daværende skuespillerpar Courtney Stodden og Doug Hutchison i 2014. Foto: MARK RALSTON Vis mere Det daværende skuespillerpar Courtney Stodden og Doug Hutchison i 2014. Foto: MARK RALSTON

De grimme beskeder fra mange kanter var medvirkende til, at Courtney Stodden endte med at overveje at gøre alvor af det, fortalte de.

Det var dengang, en kun 16-årig Courtney Stodden havde giftet sig med den 50-årige skuespiller Doug Hutchison – et forhold, barnestjernen siden har kaldt for grooming.

Opmærksomheden på Chrissy Teigens dårlige opførsel på nettet har ført til, at flere virksomheder har stoppet samarbejdet med hende.

Nu har tv-værten så været ude at sige offentligt undskyld for de desværre flertallige tilfælde af grel internetmobning.