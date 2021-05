Det går ikke særlig godt for Chrissy Teigen.

Faktisk går det så skidt, at det vist ikke er helt forkert at sige, at hun i øjeblikket forsøger at komme så uskadt som muligt gennem en vaskeægte skandale.

En skandale, der tog sin spæde start i sidste uge, og som handler om modellen Courtney Stodden, der i 2011 blev kendt som 'barnebruden', fordi hun som 16-årig giftede sig med den 35 år ældre skuespiller Doug Huthinson.

Den i dag 26-årige Courtney Stodden stod i sidste uge frem i en artikel i The Daily Beast og beskyldte Chrissy Teigen for at have skrevet hadefulde beskeder til hende.

Courtney Stoddenmed sin daværende eksmand, Doug Hutchison. Foto: MARK RALSTON Vis mere Courtney Stoddenmed sin daværende eksmand, Doug Hutchison. Foto: MARK RALSTON

I beskederne, som kan ses i Daily Beast-artiklen, kan man blandt andet se, at Chrissy Teigen i 2011 skrev til Stodden, at hun burde begå selvmord.

»Jeg kan ikke vente, til du dør,« lyder ordlyden i en anden privatbesked, mens en tredje lyder således:

»Læg dig til at sove. For evigt.«

Da beskederne så dagens lys, gik Chrissy Teigen lynhurtigt ud og undskyldte for sin opførsel.

Chrissy Teigen. Foto: Jean-Baptiste LACROIX Vis mere Chrissy Teigen. Foto: Jean-Baptiste LACROIX

»Jeg er trist og i væmmelse over den, jeg var engang,« sagde den 37-årige Teigen og fortsatte:

»Jeg var en usikker, opmærksomhedshungrende troll. Jeg skammer mig og er totalt pinlig over min opførsel, men det er intet ved siden af den følelse, som jeg gav Courtney.«

Det tyder dog ikke på, at undskyldningen har været nok til at redde Teigen ud af shitstormen.

I hvert fald skriver Page Six onsdag, at den berømte amerikanske butikskæde Bloomingsdale har trukket sig fra et samarbejde med modellen.

Ifølge det amerikanske medie manglede Chrissy Teigen kun at underskrive aftalen, da butikskæden valgte at trække i land.

Derudover valgte Macy's forleden at fjerne Chrissy Teigens linje af køkkenredskaber fra deres hjemmeside, hvilket varehuset Target ligeledes har gjort.

Nu er der bare tilbage at vente på, hvem der bliver den næste samarbejdspartner, som vil flygte over hals og hoved for at tage afstand til Teigen.

Hun har i øvrigt endnu ikke udtalt sig yderligere siden undskyldningen i sidste uge.