Chrissy Teigen overraskede mandag aften amerikansk tid alt og alle.

Her dukkede den 34-årige model nemlig for første gang op til et offentligt arrangement, siden hun for en måned siden på tragisk vis mistede sin ufødte søn.

Arrangementet, hun dukkede op til, var et Joe Biden og Kamala Harris-rally i Pennsylvania. Det skriver ET Online.

Ifølge det amerikanske medie optrådte sangeren John Legend, Chrissy Teigens mand, til arrangementet.

Chrissy Teigen krammede sin mand, John Legend, bagfra på scenen. Foto: Mark Makela

Da den 41-årige sanger var ved at være færdig, inviterede han sin hustru og deres to børn, to-årige Miles og fire-årige Luna på scenen.

»Jeg vil gerne lige sige noget, så vil du komme herop, skat?,« råbte John Legend til sin hustru, som herefter gik på scenen til stor jubel for folkemængden.

»Jeg vil have, at I alle ser, at min kone, min datter og min søn er her. Vi lærer vores små, at de skal deltage i demokratiet. Vi er her for at redde demokratiet,« fortsatte John Legend, der under hele præsidentkampagnen tydeligt har støttet Joe Biden og hans vicepræsidentkandidat, Kamala Harris.

Det er som nævnt første gang, Chrissy Teigen viser sig til et offentligt arrangement, siden hun mistede sit og John Legend tredje barn. En søn, der skulle have heddet Jack.

Chrissy Teigen og John Legend på hospitalet, da de i september mistede deres tredje barn. Foto: CHRISSY TEIGEN

Chrissy Teigen delte for blot en uge siden et lang blogindlæg om sit tab.

I blogindlægget skrev hun, at det blandt andet var voldsomme blødninger, der gjorde, at sønnen ikke overlevede.

Hun afslørede også, at hun selv var ved at miste livet under fødslen.

»Han ville ikke overleve, og hvis vi fortsatte, var det heller ikke sikkert, at jeg selv ville overleve. Vi havde forsøgt med pose efter pose med blodtransfusioner, men hver eneste gang løb det lige igennem mig, som om vi ingenting havde gjort. Og sent en nat fik jeg at vide, at det ville være tid til at give slip næste dag,« skrev hun og satte herefter ord på sin reaktion til tabet af sønnen:

»Det var et fuldstændigt sammenbrud med snot og tårer over det hele, og hvor min vejrtrækning ikke kunne følge med min dybe sorg. Selv nu, hvor jeg skriver om det, kan jeg mærke smerten over det hele igen.«