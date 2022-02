For knap halvandet år siden mistede Chrissy Teigen og John Legend deres ufødte søn Jack.

Nu åbner den 36-årige tv-personlighed og model op om, at hun og den 43-årige musiker er gået i fertilitetsbehandling for at udvide familien.

»Jeg står i fertilitetsbehandling til knæene for at redde så mange 'æggos' (æg, red.), som jeg overhovedet kan, og forhåbentlig lave nogle stærke fosterspirer. Jeg har helt ærligt ikke noget problem med injektionerne. De får mig til at føle mig som en doktor eller en kemiker,« skriver Chrissy Teigen i et opslag på Instagram.

Men med opslaget følger et budskab.

For en af bivirkningerne, som hun oplever ved at forsøge sig med behandlingen, hvor hendes æg tages ud for at blive befrugtet med ægtemandens sæd i et reagensglas, er, at hun bliver meget oppustet.

»Så jeg beder jer ydmygt om at stoppe med at spørge, om jeg er gravid, for selvom jeg ved, det er sagt med begejstrede, gode intentioner, så er det ret surt at høre, fordi jeg er det modsatte af gravid,« skriver den kogebogsaktuelle model.

Hun understreger desuden, at man helt generelt bør afholde sig fra at spørge nogen, om de er gravide.

Chrissy Teigen og John Legend har foruden den afdøde Jack, som hun mistede halvvejs i graviditeten, også børnene Luna Simone på fem år og Miles Theodore på tre år.