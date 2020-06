Chrissy Teigen har fået fjernet sine bryster, og nu deler hun sin datters sjove farvelbrev til brysterne på sin Instagramprofil.

Til opslaget skriver hun: 'Operationen gik perfekt. Så, så, så, så øm, men det her fik smerten til at forsvinde - i hvert fald i mindst i et halvt minut.'

I brevet har datteren Luna på fire år blandt andet skrevet: 'God fornøjelse med at tage dine bryster ud. Kærlighed fra Luna.'

Og opslaget har da også fået flere kendte til tasterne. Stjerneskuespilleren Reese Witherspoon har blandt andet skrevet: 'Børn er det bedste' og Halle Berry følger trop og skriver 'OMG' efterfulgt af to grine emojies.

Vis dette opslag på Instagram Surgery went perfectly! So so so so so sore but waking up to this made it go away for half a minute at least Et opslag delt af chrissy teigen (@chrissyteigen) den 11. Jun, 2020 kl. 11.42 PDT

Det vakte ellers stor undren, da Chrissy Teigen lagde et opslag på Instagram i slutingen af maj. Her afslørede hun, at hun havde fået taget en coronatest, og det var det, som folk fandt besynderligt.

Familen på fire, som altså ud over Chrissy Teigen også tæller manden John Legend og de to børn Luna og Miles, havde nemlig opholdt sig totalt isloeret i familien hus.

Men det hele gav mening for hendes 30,2 millioner følgere på Instagram, da hun afslørede, at hun skulle have fjernet sine brystimplantater.

Til opslaget skrev hun dengang: ''I skal ikke være bekymrede, alt er godt. Jeg har stadig bryster, de vil bare være rent fedt. Som jo er, hvad en pat er til at begynde med. En dum, mirakuløs pose fedt.'