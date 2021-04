Supermodellen Chrissy Teigen har fået sig en royal støtte.

I september 2020 mistede Chrissy Teigen og hendes musikalske ægtefælle, John Legend, deres ufødte søn Jack. En tid, som efterfølgende var en hård og svær for parret, men mange stod klar til at støtte – heriblandt Meghan Markle.

»Hun har været så rar, lige siden vi mødtes første gang,« forklarer Chrissy Teigen i et interview i 'Watch What Happens Live' ifølge People.

»Hun skrev til mig omkring min baby Jack, men ja, hun er så vidunderlig og sød – ligeså sød, som alle går og snakker om.«

(FILES) In this file photo taken on November 11, 2013 American actress Meghan Markle poses for pictures on the red carpet upon arrival for the world premier of the film "The Hunger Games: Catching Fire" in Leicester Square, central London. - Meghan Markle has experienced remarkable highs and lows during a tumultuous period in which she married into royalty and became a mother before souring on life in Britain and returning to the United States. The 39-year-old American former television actress shot to global stardom with her engagement to Prince Harry in 2017 and their fairytale wedding six months later. She gave birth to their son, Archie, in 2019. (Photo by ANDREW COWIE / AFP) Foto: ANDREW COWIE Vis mere (FILES) In this file photo taken on November 11, 2013 American actress Meghan Markle poses for pictures on the red carpet upon arrival for the world premier of the film "The Hunger Games: Catching Fire" in Leicester Square, central London. - Meghan Markle has experienced remarkable highs and lows during a tumultuous period in which she married into royalty and became a mother before souring on life in Britain and returning to the United States. The 39-year-old American former television actress shot to global stardom with her engagement to Prince Harry in 2017 and their fairytale wedding six months later. She gave birth to their son, Archie, in 2019. (Photo by ANDREW COWIE / AFP) Foto: ANDREW COWIE

I interviewet forklarer Chrissy Teigen videre, at hun ikke kan forstå den store jagt efter hertuginden af Sussex.

Hun sætter store spørgsmålstegn ved pressens måde at agere på over for hertuginde Meghan og prins Harry. Når nu hun ved, hvor godt et menneske hertuginden har været over for mange mennesker, inklusiv hende selv.

I samme interview fortæller Chrissy Teigen, at hun og ægtefællen også så det meget omtalte interview Oprah Winfrey. Et interview, hun ikke glemmer lige foreløbig.

Chrissy Teigen har også tidligere været ude og forsvare Meghan netop i forbindelse med interviewet og har omtalt de typer, der er efter hende, som idioter.