Til sommer skal Chris Rocks yngre bror, Kenny, have sin debut i en boksering.

Det står klart, efter han underskrev en aftale med Celebrity Boxing-grundlæggeren, Damon Feldman, om en kamp i Florida, der bliver afholdt 11. juni i Charles F. Dodge City Centre i Pembroke Pines.

Det skriver TMZ, der ligeledes kan berette om, at han endnu ikke har fundet sin modstander. Men Kenny Rock har en helt særlig person i tankerne.

Nemlig Will Smith, der som bekendt chokerede hele verden, da han valgte at stikke Chris Rock en lussing på scenen til årets Oscar-show.

Ifølge mediet mener Kenny Rock sagtens, at han ville kunne slå den 53-årige skuespiller i ringen – det på trods af, at Will Smith altså er noget højere end ham og tidligere har spillet Muhammad Ali på det store lærred.

Den famøse Ocsar-lussing blev uddelt, efter Chris Rock havde joket med skuespillerens kones karseklippede frisure, der altså skyldes sygdommen alopecia areata, som også kaldes pletskaldethed.

Will Smith undskylde offentligt til Chris Rock dagen efter prisuddelingen, men optrinet har altså alligevel fået store konsekvenser.

Lussingen har nemlig kostet ham intet mindre end ti år i kulden til Oscarshows og arrangementer i det amerikanske filmakademi.

I anledning af Dronningens fødselsdag d.16., har vi lavet et portræt af den uforfærdede, lidt skrappe og ret morsomme Margrethe, der stod meget alene, da hun blev regent - og da Prins Henrik blev syg.