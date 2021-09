Skuespilleren og komikeren Chris Rock er testet positiv for coronavirus.

Han har nu et vigtigt budskab til andre.

»Hej venner. Jeg har lige fundet ud af, at jeg har COVID. Tro mig. Det er ikke noget, du vil smittes med. Gå hen og få en vaccine,« skriver komikeren i et tweet.

Chris Rock har ifølge The Guardian tidligere udtalt, at han er fuldt vaccineret.

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated. — Chris Rock (@chrisrock) September 19, 2021

Det skete i the Tonight Show, hvor han fortalte vært Jimmy Fallon, at han fået vaccinen fra Johnson & Johnson.

Vaccinerne fra Johnson & Johnson har været meget udbredte i USA, men de har vist sig ikke at have samme høje beskyttelse mod deltavarianten, som vaccinerne fra Pfizer og Moderna.

Det fremgår ikke af skuespillerens tweet, om han er alvorligt syg af virussen.

56-årige Chris Rock brød igennem i 90erne som en del af holdet i Saturday Night Live, og han har siden medvirket i en række film.