Chris Rock har fået en masse opbakning, siden han tog imod en lussing fra Will Smith på scenen til søndag nats Oscar-show.

Nu får den 57-årige komiker også kærligheden at føle økonomisk.

Han skal nemlig på opvarmningsturné denne her uge, inden verdensturneen med sit standup show 'Ego Død', og her er salget eksploderet efter Oscar-optrinet.

For ifølge Variety har billetudbyderen TickPick solgt flere billetter til Chris Rocks standup show i timerne efter lussingen, end de har solgt hele måneden forinden.

Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom. Foto: BRIAN SNYDER

Billetpriserne er tilmed også steget – faktisk mere end syvdoblet – på grund af efterspørgslen.

Eftersom billetterne rives væk og stiger voldsomt i pris på et enkelt døgn, er det svært ikke at se søndag nats Oscar-show som grunden til den fornyede efterspørgsel på Chris Rocks show.

Her blev han nemlig det helt store samtaleemne verden over, da han fra scenen sagde følgende vittighed rettet mod Will Smiths kone:

»Jada, jeg elsker dig. 'G. I. Jane 2', jeg glæder mig til at se den,« lød joken, som var en sammenligningen mellem Jada Pinkett Smiths karseklippede frisure, der skyldes sygdommen alopecia, og så den fiktive og karseklippede soldat G. I. Jane.

Chris Rock efter den famøse lussing, som nu har vist sig at være ganske indbringende. Foto: ROBYN BECK Vis mere Chris Rock efter den famøse lussing, som nu har vist sig at være ganske indbringende. Foto: ROBYN BECK

Den reference til konens sygdom tog Will Smith altså så nært, at han resolut gik op på scenen og smækkede Chris Rock en lussing, ligesom han flere gange råbte nede fra salen, at Chris Rock skulle holde hans kones navn ude af hans »fucking mund«.

Et optrin, som Will Smith efter en nat med dans og smil – og en Oscar for Bedste Mandlige Hovedrolle – nu har været ude at undskylde offentligt for.

Desuden har Oscar-akademiet indledt en undersøgelse af optrinet, men det står endnu uklart, om det vil få konsekvenser for Will Smith. Men en politiundersøgelse slipper han for, da Chris Rock har valgt ikke at anmelde det yderst offentlige overfald.

Men Chris Rock derimod har i hvert fald vundet på lussingen, om ikke andet så økonomisk på efterspørgslen på hans kommende standup show.