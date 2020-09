For at komme egne problemer til livs, bruger tv-værten og komikeren Chris Rock syv timer om ugen på at gå til psykolog.

Gennem sin komiker-karriere har Rock oplevet, hvordan han har taget folk alt for bogstaveligt.

Noget, der har gavnet ham i karrieren til at opfinde morsomme vittigheder. Men i privatlivet har det medført en større barriere med at forstå andre, som Chris Rock nu kæmper med at nedbryde.

Det fortæller den tidligere Oscar-vært i et interview med The Hollywood Reporter.

Chris Rock sammen med sin datter Zahra. I alt har han to børn. Foto: Bryan R. Smith Vis mere Chris Rock sammen med sin datter Zahra. I alt har han to børn. Foto: Bryan R. Smith

»Jeg har altid haft den overbevisning, at det bare var, fordi jeg var berømt, hver gang folk svarede mig på en negativ måde. Jeg tænkte bare: 'Ja ja, og hvad så? De reagerer bare på den måde på grund af, hvem de tror, jeg er'«.

»Nu er det gået op for mig, at det var mig. Meget af det var mig,« siger han og mener dermed, at det var ham selv, som var problemet.

Chris Rock uddyber, at han er blevet diagnosticeret med lidelsen nonverbal learning disorder.

Det betyder overordnet, at han har svært ved at forstå og håndtere ikke-verbale samtaler. I stedet tager han tingene for bogstaveligt og forstår ikke nødvendigvis, hvad hans medmennesker udtrykker.

Sammen med to forskellige psykologer arbejder han nu – syv timer om ugen – på at få bearbejdet det.

»Jeg troede faktisk, at jeg håndterede det. Men det gjorde jeg i virkeligheden ikke. Realiteten var den smerte og frygt, jeg fik, og som jeg oplevede hver dag.«

Lidelsen stammer blandt andet fra en hård barndom, hvor Rock grundet sin hudfarve blev udsat for mobning af de øvrige børn i skolen.

Det fik ham til at droppe ud og i stedet gå ad komiker-vejen. Det var det, han var god til, siger han.

Chris Rock er siden blevet god til flere ting. Han har beskæftiget sig med både musik-, tv- og komiker-branchen. Han har også to gange været vært for Oscar-uddelingen.

Derudover har han vundet fire Emmy-awards samt tre Grammy-awards.