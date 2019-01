Den amerikanske stjerneskuespiller Chris Pratt skal giftes - halvandet år efter, han og ekshustruen gik fra hinanden.

'Søde Katherine, jeg er så glad for, at du sagde ja. Jeg er lykkelig over at skulle giftes med dig.'

Sådan skriver den 39-årige skuespiller, der især er kendt fra 'Guardians of the Galaxy'-filmen og de nye 'Jurassic World'-film, mandag i et opslag på Instagram, hvor han har delt et billede af sig selv og sin forlovede - Katherine Schwarzenegger - i en omfavnelse.

Efter rygterne om parrets forhold længe havde floreret, stod de to sammen som par i vinteren sidste år.

Ifølge flere amerikanske medier blev de to introduceret til hinanden af 29-årige Katherine Schwarzeneggers mor, Maria Shriver.

Katherines far er skuespilleren Arnold Schwarzenegger.

Chris Pratts egen afsløring af, at han skal giftes, kommer nogle måneder efter, at han i november blev endeligt skilt fra sin tidligere hustru, skuespillerinden Anna Faris.

Parret gik dog allerede fra hinanden i august forrige år, men det var først i efteråret sidste år, de begge satte deres underskrifter på de sidste juridiske dokumenter.

'Anna og jeg er meget kede af at bekendtgøre, at vi er ved at blive separeret. Vi har prøvet i lang tid, og vi er meget skuffede,' skrev Chris Pratt i en udtalelse i forbindelse med, at det kom frem, at kærligheden mellem ham og Anna Faris var bristet.

'Vores søn har to forældre, som elsker ham meget højt, og for hans skyld ønsker vi fremover at holde denne situation så privat som muligt,' fortsatte han.

De to deler nu forældremyndigheden over deres seksårige søn, Jack.

Nogle måneder efter bruddet begyndte Anna Faris at ses med filmfotografen Michael Barret, som hun fortsat danner par med.