Det er set før, at en kendt person reklamerer for en virksomhed eller et produkt på det sociale medie Instagram.

Ofte følger der en del kritik med, når de kendte reklamerer på de sociale medier, men det vækker alligevel opsigt, når kritikken kommer fra en kollega.

Det oplever skuespilleren Chris Pratt i øjeblikket.

I et nyt opslag på Instagram reklamerer skuespilleren, der blandt andet er kendt fra 'Guardians of the Galaxy'-filmene, for en række træningsprodukter i samarbejde med den amerikanske internetbutik Amazon.

På billedet på Instagram-opslaget står 40-årige Chris Pratt på et løbebånd i et træningscenter iført tank-top og shorts.

I sin højre hånd har han en klar plastikflaske fyldt med vand.

Og det har fået skuespillerkollegaen Jason Momoa, kendt fra blandt andet 'Aquaman', til offentligt at kritisere Chris Pratt.

'Bror, jeg elsker dig, men hvad fanden sker der med vandflasken. Ingen engangsplastik,' skriver Jason Momoa i en kommentar til skuespillerens opslag.

Vis dette opslag på Instagram You’re probably wondering why I’m standing here, low key flexing, gazing into the distance... well, turns out I'm teaming up with @amazon to show you guys everything I use for my workouts, keeping active, and all that fun stuff to get you prepped for 2020. #FoundItOnAmazon #Amazon #Ad http://www.amazon.com/chrispratt Et opslag delt af chris pratt (@prattprattpratt) den 3. Dec, 2019 kl. 8.46 PST

Efterfølgende har Chris Pratt fulgt op på 'Aquaman'-skuespillerens kommentar.

Der forklarer Chris Pratt, at han normalt altid har en stor genanvendelig vanddunk med sig.

Men på billedet var han i stedet endt med en plastikflaske.

'Hvis jeg husker det korrekt, så var der en, der smed flasken over til mig under fotoshootet, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre af mine hænder.'

'Aquaman'-skuespilleren Jason Momoa har udtrykt sin utilfredshed med Chris Pratts billede på Instagram. Foto: MARK RALSTON

'Jeg ved aldrig, hvad jeg skal gøre af mine hænder! Så ubehageligt,' skriver Chris Pratt blandt andet i kommentaren.

Det medførte, at Jason Momoa lagde et opslag op på sin egen Instragram-profil, hvor han forsøgte at nedtone hele polemikken om Chris Pratts billede med plastikflasken.

'Bror, du kender mine børn, og jeg er vanvittigt forelsket i dig, og jeg elsker alt, hvad du laver. Jeg er ked af, at det blev modtaget så dårligt i dag, det var ikke meningen,' skriver Jason Momoa i opslaget og fortsætter:

'Jeg er bare meget passioneret omkring denne epidemi med engangsplastik. Brugen af plastikflasker er nødt til at stoppe, og jeg håber, at du laver en genanvendelig vandflaske til Amazon, så vi alle kan købe den,' skriver Jason Momoa blandt andet i sit nyeste opslag.