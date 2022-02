Den seneste tid har ikke været en dans på roser for 'Sex And The City'-stjernen Chris Noth.

Lige, som den uhyre populære series spinoff, 'And Just Like That', fik premiere, stod fem kvinder frem og anklagede den 67-årige skuespiller for seksuelle overgreb, der går helt tilbage til 90erne.

Anklager, som Chris Noth nægter. Men modvinden var altså nok til, at han trak sig fra sine sociale medier – indtil nu.

Og tilsyneladende er der mange, der har savnet ham.

Første billede, der så dagens lys på Chris Noths Instagramprofil, i kølvandet på anklagerne, var et billede af hans 14-årige søn, Orion, i færd med at spille basketball.

'Det er en fornøjelse at se hans kærlighed til basketball vokse,' skriver den stolte far i kommentarfeltet.

Blot få dage efter var der igen aktivitet på Chris Noths profil. Denne gang et skyggebillede af ham selv og hans yngste søn i anledning af sidstnævntes to års fødselsdag – med en tilhørende fødselsdagshilsen.

Kommentarsporet på billederne bugner med fans, der glædeligt byder skuespilleren velkommen tilbage på platformen, som udviser deres støtte til Noth og sender tonsvis af hjerter.

'Så glad for, du er tilbage og deler billeder af dine smukke familie. Jeg mistænker, du har flere støtter end du nogensinde kunne forestille dig. 'And Just Like That' var intet uden dig,' skriver en bruger, mens en anden er mere kortfattet og blot skriver:

'Jeg tror dig stadig.'

Anklagerne har fået store konsekvenser for den garvede skuespiller og har betydet, at flere af hans arbejdsmæssige projekter gået i vasken.

Eksempelvis blev han klippet ud af de sidste scener i 'And Just Like That'. Ligeledes blev hans skrottet fra rollelisten på CBS-serien 'The Equalizer'.