Den amerikanske modedesigner Chris March er død i en alder af blot 56.

De fleste kender nok Chris March fra hans optræden i programmet 'Project Runway' med Heidi Klum som vært.

Her deltog Chris March i den fjerde sæson af de populære program.

Senere deltog han i sæson fire af en allstars-udgave af programmet.

Hans flamboyante designstil sikrede ham gennem årene flere prominente jobs.

Han har blandt andet stået for kjoler til Madonna, Lady Gaga, Beyonce og Meryl Streep.

March gik bort torsdag eftermiddag lokal tid, efter han var blevet ramt af et hjertestop.

Dødsfaldet kommer ifølge det amerikanske medie TMZ som en overraskelse for familie og venner.

Det på trods af, at Chris March gennem det seneste år har været på hospitalet adskillige gange. Ikke mindst på grund af et fald, han havde i sin lejlighed i 2017.

Her faldt March ned ad en trappe og lå bevidstløs i flere dage, inden han blev bragt på hospitalet. Her blev han lagt i respirator og siden koma, da hans organer et efter et begyndte at fejle.

Dødsfaldet blev, efter TMZ bragte nyheden, bekræftet af en talsperson for tv-kanalen Bravo, hvor 'Project Runway' blev sendt.

»Vi er dybt berørte over nyheden om Chris Marchs død. Han var en favorit blandt Bravos fans og i modebranchen. Vi kondolerer til hans familie og venner. Han vil blive savnet,« lød det fra talspersonen.