Hollywoodstjernen Chris Hemsworth kan fejre 9-års bryllupsdag med sin kone til december. Det skyldes ifølge ham selv, at han er intet andet end en perfekt ægtemand.

Han giftede sig med Elsa Pataky, da de havde kendt hinanden i bare tre måneder.

»Hvad irriterer hende ved mig?« siger Chris Hemsworth med et glimt i øjet.

»Ingenting! Jeg er perfekt.«

Han mødte sin 7 år ældre spanske kone gennem en fælles bekendt i Los Angeles.

»Hvis hun lytter, så er der intet, der irriterer mig ved hende. Jeg skal jo sikre mig, at der er en plads til mig i sengen, når jeg kommer hjem,« siger han og ler.

»Hun er sikkert irriteret, når jeg surfer for længe og er ude sent. Det er dog ofte pga. trafikken.«

Elsa Pataky, der er kendt fra Fast and Furious-filmene, har flere ting tilfælles med sin mand.

»Jeg kan være virkelig stædig, og det kan hun også, og det kan godt indimellem skabe konflikter. Men vi har klaret os ret godt og gør det stadig.«

Chris Hemsworth befinder sig på St. Regis i Bali for at lave interview om sin seneste film 'Men in Black', hvor han spiller agent H. Det er kun en times flyvetur herfra, at parret blev gift i 2010.

»Jeg har været her fire eller fem gange for at surfe, og jeg blev gift på en lille ø, der hedder Sumba i øko-resorten Nihiwatu, så det er fantastisk at være her. Jeg elsker dette sted.«

Parret har valgt at bosætte sig i Australien og bor i Byron Bay i den sydøstlige del af Australien sammen med deres tre børn, India Rose på 7, og tvillingerne Sasha og Tristan på 5.

»Det gælder altid om at finde balance mellem arbejde og familieliv. Jeg tror ikke, at det irriterer hende, men det er en udfordring. Det gælder for alle, der rejser så meget som med vores job.«

Chris Hemsworth har ingen drømme om at flytte til Hollywood – blandt andet fordi hans tre børn har slået rødder i Byron Bay.

»Det bliver sværere jo ældre, de bliver, så jeg fokuserer på at lave projekter hjemme i Australien frem for andre steder i verden.«

Chris Hemsworth er født og opvokset i Australien, og det er her, den 35-årige skuespiller føler sig hjemme.

»Her er folk ret trætte af mig, hvilket er rart,« siger han med et stort smil.

»Det kan være nervepirrende at være nye steder, for så får jeg lidt mere opmærksomhed. Men mit hjerte er derhjemme, og her føler jeg mig godt tilpas.«

Siden 2016 har de været i gang med at bygge en kæmpevilla ved den australske kyst. Det er en luksusvilla, der har udsigt over stranden med en olympisk pool på taget.

»Vi har bygget hus i længere tid nu, og det er altid sjovt, ikke,« siger han med lidt ironi i stemmen.

»De fleste skilsmisser sker, når man bygger hus, så jeg er taknemmelig over, at vi overlever det.«

Det har ikke været en hel nem affære at blive enige om indretningen.

»Det har været interessant at skulle vælge vandhaner, sofaer og andre ting, som jeg aldrig troede, at jeg ville gå op i.«

Han ler og siger afsluttende:

»Hun er perfekt. Den reddede jeg lige der, gjorde jeg ikke?«