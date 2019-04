Avengers-sagaen er ved at nå sin ende med den sidste film 'Endgame', men fans gruer for, hvad der kommer til at ske.

Mange fans frygter for superheltenes skæbne, efter Captain America-skuespilleren tudede sig vej gennem premieren.

Chris Evans fortæller, at han simpelthen ikke kunne holde tårerne tilbage, da han så sine mange venner på det store lærred.

»Mange af mine venner og familie er her i aften, og mange af dem er lige deroppe (på lærredet, red.). Vi har den her samhørighed, som går ud over vores arbejdsrelationer. Jeg græd omkring seks gange i aften.«

Det sagde Chris Evans, der har spillet Captain America siden 2011, til Variety, ved premieren i Los Angeles mandag, skriver det engelske medie Independent.

Marvel, der står bag filmene, har flere gange hintet, at 'Endgame' vil være den episke konklusion på de 22 film, der har udgjort Avengers-universet i biograferne. Lige fra 'Iron Man' (2008) og op til sidste måneds 'Captain Marvel'.

Og derfor har Chris Evans' ildevarslende grædetur ved premieren fået Marvel-fans til at frygte for, hvad der kommer til at ske med Captain America og resten af de populære superhelte.

Det gør det ikke bedre, at de første anmeldelser og reaktioner af filmen udstiller den som den mest emotionelle film i flere år.

Derfor tror mange også, at de desværre må vinke farvel til en del af deres elskede helte, når de forlader biografens mørke.

'Avengers: Endgame' er efterfølgeren til sidste års 'Avengers: Infinity War', som endte på en måde, hvor der nødvendigvis komme en film mere.

Så bliver det spændende at se, hvilke af heltene der kradser af.

'Avengers: Endgame' kan ses i landets biografer fra i dag.