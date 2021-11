Sangeren Chris Daughtry gennemgår lige nu enhver forælders værste mareridt.

Fredag blev hans steddatter, Hannah, fundet død i sit hjem. 25 år gammel.

'Jeg er fuldstændig knust. Jeg mistede for nylig min mor til kræft, men jeg var velsignet med muligheden for at sige farvel. Vi fik aldrig sagt farvel til vores dyrebare Hannah,' skriver sangeren i et opslag på sin Instagram-profil.

'Hannah, jeg elsker dig. Jeg savner dig. Jeg ville ønske, jeg kunne holde dig. Det gør så ondt,' afslutter han.

Kilder tæt på familien fortæller til TMZ, at politiet har bekræftet, at datteren har været offer for et drab.

Desuden fortæller kilderne, at Hannahs kæreste, Bobby Jolly, efter sigende blev anholdt fredag – samme dag, hendes lig blev fundet. Det vides dog ikke, om anholdelsen har noget med Hannahs død at gøre.

I kølvandet på den tragiske nyhed har Chris' band, Daughtry, udsat den kommende tids koncerter.

'På grund af Chris og Deanna Daughtrys datters uventede død, er alle aktuelt planlagte shows for den kommende uge for Daughtry blevet udskudt,' skriver bandet på deres Facebook-side.

Chris Daughtry har dannet par med Hannahs mor, Deanna, siden 2000.

Sammen har de tvillingerne Adalynn Rose og Noah James på 10 år, mens Deanna har Hannah og hendes lillebror, 23-årige Griffin, fra et tidligere forhold.