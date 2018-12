Den amerikanske musiker Chris Brown har tidligere haft svært ved at overholde loven.

Nu er han igen havnet i problemer.

Flere amerikanske medier oplyser, at han er sigtet for ikke at have den rette tilladelse til at have en kapucinerabe i sit hjem.

Hvis verdensstjernen ender i retten og bliver kendt skyldig, risikerer han op til seks måneders fængsel.

Chris Brown påstår angiveligt, at det ikke er hans abe, men nogle pårørendes. Foto: FADEL SENNA

Sagen fik myndighedernes opmærksomhed, da han i december 2017 lagde en video op på Instagram af sin datter og aben Fiji.

Ifølge kilder tæt på musikeren, som TMZ har talt med, har Chris Brown på ingen måde tænkt at erkende sig skyldig i sagen.

Videoen skulle være optaget i Las Vegas og ikke i musikerens eget hjem i Los Angeles.

Ifølge den unavngivne kilde er det heller ikke Brown, der ejer Fiji.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial) den 6. Dec, 2017 kl. 6.46 PST

Aben blev dog konfiskeret i Los Angeles og ikke i den påståede spilleby.

TMZ erfarer, at den måske ulovlige abe opholdt sig i Los Angeles, fordi den her var med sine ejere på det pågældende tidspunkt.

Chris Brown er sat til at komme for retten i starten af februar.

I 2007 blev Chris Brown idømt fem års betinget fængsel, et halvt års samfundstjeneste og en bøde, der skulle doneres til voldsramte kvinder, da han blev kendt skyldig for vold mod sin daværende kæreste Rihanna.