Chris Brown er glad for sko. Ja, faktisk holder han nok lidt mere af fodtøj end de fleste.

Af samme årsag har sangeren nu fået foreviget en hyldest til et særligt par sko lige midt på sin kind.

På sin højre kind har den 30-årige mand nu en tatovering, der forestiller en sneaker af mærket Air Jordan, som basket-spilleren Michael Jordan står bag.

Den nye tatovering kan man ane på et af de seneste billeder, Chris Brown har lagt op på sin Instagram-profil.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial) den 11. Feb, 2020 kl. 1.40 PST

Her er det tydeligt, at et sort motiv nu pryder den kind, der plejede at være bar. Med det blotte øje kan det dog være svært at se, at der er tale om en sko.

Det er der heldigvis råd for, hvis man er en af de nysgerrige, der gerne vil se tatoveringen ordentligt.

Tatovøren bag blækværket har nemlig delt et billede, hvor man ser Chris Browns nye kropsudsmykning helt tæt på.

Til billedet skriver tatovør Joaquin 'Ganga' Lopez:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af GANGA (@gangatattoo) den 11. Feb, 2020 kl. 1.00 PST

'Flere tatoveringer til min bror Chris Brown i går aftes.'

Den nye tatovering er dog ikke den første af sin slags, der er placeret i Chris Browns ansigt.

Lige over - og gemt bag lidt hår - kan man nemlig ane endnu et motiv: En lille trekant inde i en større trekant.

Motivet fungerer som logo for Chris Browns eget tøjmærke, Black Pyramid, som blev lanceret i 2012.