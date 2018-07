Sangstjernen Chris Brown optrådte torsdag aften i Florida. Efter koncerten blev han anholdt og kørt væk i en politibil, det skriver TMZ.

29-årige Chris Brown spillede i The Coral Sky Ampitheatre i West Palm Beach i Florida.

Da han var færdig, gik han af scenen, hvor han blev mødt af flere politifolk, som ventede på ham ude i siderne af koncertstedet.

Chris Brown blev anholdt efter sin koncert torsdag aften i Florida, hvor politiet ventede på ham. Foto: FADEL SENNA Vis mere Chris Brown blev anholdt efter sin koncert torsdag aften i Florida, hvor politiet ventede på ham. Foto: FADEL SENNA

Her blev han anholdt og kørt væk fra koncerten i en politibil.

Det er endnu uklart, hvad sigtelsen lyder på. Men kilder inden for myndighederne fortæller TMZ, at der har været en arrestordre på sangstjernen fra en nærliggende kommune

Løsladt på kaution

Omkring klokken 07.00 fredag morgen dansk tid har Chris Brown dog lagt et Instagram-opslag op, hvor han skriver, at han giver koncert igen i morgen.

What’s NEW????? Show tomorrow!!!! Et opslag delt af CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial) den 5. Jul, 2018 kl. 10.01 PDT

Ifølge en tv-station fra West Palm Beach, WPTV, var der udstedt en arrestordre fra sheriffen i Hillsborough County i Florida, fordi han var mistænkt for vold. Han blev dog løsladt efter at have betalt kaution på 2.000 dollars, hvilket svarer til omkring 12.700 kr.

Chris Brown har været på turne siden juni.