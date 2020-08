Chrissy Teigen trak overskrifter for et par måneder siden, da hun fik fjernet sine brystimplantater, og nu trækker hun overskrifter på ny.

Den 34-årige model har nemlig for nyligt annonceret, at hun og manden, John Legend, venter deres tredje barn, hvilket en række skarpe fans har bidt mærke i og kritiseret, da dette må have betydet, at Chrissy Teigen var gravid under brystoperationen.

Forvirringen omkring tidslinjen har medført, at modellen har følt sig nødsaget til at svare igen på kritikken. Det skriver People.

Det har hun gjort på sociale medier, hvor hun fortæller, at hun slet ikke vidste, at hun var gravid, da hun fik opereret sine ti år gamle implantater ud i begyndelsen af juni.

Chrissy Teigen og hendes mand, musikeren John Legend, venter deres tredje barn.

'Jeg lavede en rutinegraviditetstest, som man laver inden operationen. Den sagde negativ. Den var så ikke negativ alligevel,' skriver Chrissy om episoden.

Hun fortæller endvidere, at hun tog endnu en test et par uger efter operationen, og at den denne gang var positiv.

'Jeg var bange. Jeg var nemlig ret sikker på, at man ikke skulle få opereret sine bryster, mens man var gravid. Så jeg bad til bryst-guderne og håbede, at alt ville blive godt. Jeg troede ikke, at jeg kunne blive gravid naturligt'.

Hun og John Legend har i forvejen to børn ved navn Luna og Miles på henholdsvis fire og to år.

De to børn har parret fået gennem kunstig befrugtning, og derfor var det en yderst glædelig nyhed for parret, da de fandt ud af, at Teigen var blevet gravid på naturlig vis - brystoperation eller ej.

'Som de siger: Når du giver op og stopper med at prøve, så overrasker livet dig. Opsummeret: Mine bryster gør ondt', afsluttede modellen.