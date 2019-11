Journalisten Simi Jan har været korrespondent i Afrika, Afghanistan, Pakistan og Mellemøsten.

Derfor har hun oplevet verdens fattigdom på tætteste hold, men det er alligevel den usynlige fattigdom i Danmark, der chokerer hende mest.

Hun ryster decideret på hovedet, når hun ser børn blive ekskluderet fra det sociale fællesskab, fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter i et af verdens rigeste lande.

Vilkårene i Danmark betyder ligeledes, at nogle børn ikke har råd til julen og derfor ikke har gode historier at fortælle til de andre børn, når de kommer tilbage fra juleferien. Det skriver alt.dk.

Disse børn vil Simi Jan gerne hjælpe, og hun har derfor arrangeret et juleshow 24. november, hvor alt overskuddet ubeskåret går til julehjælp til udsatte børn.

Showet finder sted i Pressen i København, og der vil være optrædner fra børnestjerner som Onkel Reje, Motor Mille, Micki Cheng og Eventyrteatret. Billetprisen for herlighederne er 200 kroner.

Simi Jan synes, at julen i Danmark tit bliver for kommerciel:

»Den handler om næstekærlighed og børn, ikke om at spendere mest muligt, for børn bliver jo ikke glade af at få 5.000 gaver.«

Simi Jan mener, at man har pligt til at hjælpe udsatte børn, hvis man kan. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Simi Jan fortæller til alt.dk, at hun synes, hun har en pligt til at hjælpe, fordi hun har ressourcerne til det.

Den 40-årige journalist samarbejder med børnesagens Fællesråd, og hun har sørget for flere sponsorerede gaver til showet.

Meningen med de sponsorerede gaver er, at de kan vindes og pakkes ind til udsatte børn, der ellers ikke ville få en julegave.

Showet søndag 24. november starter klokken 11.30.