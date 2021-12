En ekspert i 'falsk hukommelse', der tidligere har vidnet for Harvey Weinstein, og en grænsebetjent var blandt de karaktervidner, som forsvaret på dag 11 trak op af hatten i retssagen mod Ghislaine Maxwell.

Men det blev Maxwells storebror, der løb med mest opmærksomhed, da han samme dag forsvarede sin søster på opsigtsvækkende vis i et debatindlæg.

»Hun er svækket, drænet og udhulet. To af mine søskende, der har støttet hende i retten, har fortalt, at de ikke længere genkender den skarpe, smarte søster, vi alle kendte engang,« skriver storebroren, Ian Maxwell, i indlægget i det britiske magasin Spectator.

Ifølge storebroren er det blandt andet de umenneskelige forhold i det hårde fængsel, New York's Metropolitan Detention Center, hvor Ghislaine de seneste 18 måneder har siddet i en celle, der har tæret på Ghislaine, som hendes søskende en gang så som utrolig stærk, forklarer broren.

Ghislaine Maxwell i retten torsdag. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Ghislaine Maxwell i retten torsdag. Foto: JANE ROSENBERG

»De modbydelige forhold i Metropolitan Detention Center er veldokumenterede: rotterne, de dårlige sanitære forhold, det at blive vækket hvert 15 minut med en fakkel, der skinner i ens øje. Men hvor slemt det end er, så er det ikke Auschwitz, det ved Ghislaine,« skriver broren med henvisning til deres far, der netop oplevede den frygtelige koncentrationslejr.

Ghislaine og Ian Maxwells far, den berygtede britiske mediemogul Robert Maxwell, var oprindeligt fra Tjekkolovakiet og mistede det meste af sin familie i Auschwitz.

Siden kom han til England og blev en stor mediemogul, der blev berygtet for sin hårde stil - både overfor familien og i forretningslivet.

Især hans hårde stil - og det at han blev afsløret i bedrag efter sin død - har været meget i fokus i forbindelse med omtalen af Ghislaine Maxwell.

Det er dette billede af Ghislaine Maxwell med Jeffrey Epstein, der ifølge britiske medier er taget uden for en jagthytte tilhørende slottet Balmoral. Foto: HANDOUT Vis mere Det er dette billede af Ghislaine Maxwell med Jeffrey Epstein, der ifølge britiske medier er taget uden for en jagthytte tilhørende slottet Balmoral. Foto: HANDOUT

Og det mener Ian Maxwell ikke er helt berettiget. Han medgiver, at faderen var hård, men Ian Maxwell forklarer, at det blandt andet skyldtes hans hårde fortid.

Han kalder Robert Maxwell for en 'overlever' og fortæller, at alle børnene på hver sin måde har arvet hans overlevelsesgen. Ifølge broren har de også alle fået en blødere side fra deres mor, Betty Maxwell, som ikke bliver omtalt nær så tit.

Men ifølge Ian Maxwell var deres mor kærlig, loyal, modig og havde god energi:

»Dette er egenskaber, som Ghislaine har udviklet i sit eget liv. De har været hos hende i gode tider, og de vil blive ved med at være der, det er jeg sikker på,« lyder det fra broderen, der også slutter af med at skrive, at han ikke synes, at hans søster er blevet behandlet retfærdigt.

Flere af billederne fra retten viste en tæt relation mellem Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: HANDOUT Vis mere Flere af billederne fra retten viste en tæt relation mellem Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: HANDOUT

»Vi har alle intens sympati for dem, der er ofre for misbrug - alligevel er Ghislaine under hele retssagen blevet højlydt bagtalt,« skriver han og antyder, at medierne forsøger at holde fokus på, at Ghislaine Maxwell er skyldig.

Ian Maxwells indlæg kommer samme dag, som forsvaret er begyndt på afhøringen af vidner i sagen. I alt skal der ifølge Independent indkaldes op mod 35 vidner.

Et af de vidner, der blev afhørt gennem længere tid torsdag, var en psykolog med speciale i 'falsk hukommelse'. Psykologen ved navn Elizabeth Loftus fortalte, hvordan hukommelse nogle gange kan gå tabt.

Undervejs skiftede fokus dog fra hendes faglige argumenter til det faktum, at hun tilsyneladende gør det en del i at blive indkaldt i retssager af forsvaret.

Ifølge anklagemyndigheden har hun været brugt i flere hundrede sager - heriblandt i sagen mod Harvey Weinstein. Loftus indrømmede da også, at det koster en del af få hende med i retten. Faktisk får hun knap 4.000 kroner i timen for at være vidne.

Sagen mod Ghislaine Maxwell, der er tiltalt for at groome og sexhandle unge piger sammnen med Jeffrey Epstein, begyndte den 29. November. Den forventes at vare fem-seks uger.