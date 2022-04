»Vi har nogle meget beklagelige nyheder. Hun klarede den ikke.«

Sådan siger den ene af to kvinder til skuespilleren Alec Baldwin i en video, der viser præcis, hvordan han reagerede, da han fik nyheden om, at filmfotografen Halyna Hutchins var død på settet til optagelserne af filmen 'Rust'.

Skuespilleren slår hånden for munden, tydeligt lamslået over den triste nyheder, og begraver bagefter sit ansigt i hånden, mens de to kvinder vil høre, om der er noget, de kan gøre for ham – uden at få svar.

Det var en pistol, som Alec Baldwin havde i hånden, der gik af og dræbt Halyna Hutchins, mens også filmens instruktør, Joel Souza, blev såret af skuddet.

Videoen er én af flere videoer, som er kommet frem.

CNN har en snas af politiets optagelser fra, da de kommer til filmsettet i kølvandet på ulykken.

Mediet har også klip fra afhøringen, hvor Alec Baldwin forklarer sin oplevelse af, hvad der er sket. Han spørger ligeledes, om han er sigtet for noget, hvilket politiet afkræfter.

Alec Baldwins advokat, Luke Nilas, siger, at skuespilleren hilser udgivelsen af optagelserne velkommen, da de bakker op om det, Baldwin hele tiden har sagt om forløbet.

»Informationerne, som er lagt frem af myndighederne, viser nok engang, at Mr. Baldwin handlede ansvarligt og ikke havde noget ansvar for de problemer på produktioner, der er blevet fundet,« siger han.

En nylig rapport viste, at der var alvorlige problemer med våbensikkerheden på filmsettet.

Santa Fe politi er endnu ikke nået til bundt i efterforskningen, og derfor er der endnu ikke nogle sigtede i sagen, hvor meget af opmærksomheden også er rettet mod filmens våbenansvarlige, Hannah Gutierrez Reed.

Halyna Hutchins familie har indledt et privat sagsmål mod produktionen – og heriblandt Alec Baldwin, som var producer på filmen.