Victoria Beckham chokerer fans verden over efter et interview på live-tv. På de sociale medier reagerer folk nemlig på, at kendissens ansigt ser meget … anderledes ud.

Den 47-årige modedesigner, Victoria Beckham, deltog onsdag morgen i et tv-interview i 'Good Morning America' for at brande sin nye skønhedskollektion.

Men det var langt fra skønhedsprodukterne, som endte i fokus. På de sociale medier undrer folk fra hele verden sig over, hvad der er sket med kendissens ansigt.

Hvor meget der er naturlig skønhed, eller om fru Beckham har været en tur forbi en kosmetisk kirurg, kan du selv få lov at vurdere på billedet.

Victoria Beckhams ansigt tog al opmærksomheden i live-interviewet fra Good Morning America. Foto: James Devaney/CG Images Vis mere Victoria Beckhams ansigt tog al opmærksomheden i live-interviewet fra Good Morning America. Foto: James Devaney/CG Images

Især på Twitter udtrykker fansene deres bekymring over forandringerne.

'Victoria Beckhams ansigt på GMA skræmmer mig! Hun bevæger kun sine øjne og læber, når hun snakker … det er SÅ unaturligt og distraherende. Alt det Botox og filler virker måske på billeder, men er virkelig grimt i virkeligheden', skriver en profil på Twitter.

En anden skriver:

'OMG. hendes læber ser forfærdelige ud! HVORFOR gør kvinder sådan ved dem selv??!'

Hvad synes du om Victoria Beckhams skønhedsoperationer?

Victoria Beckham blev kendt som sangerinde og sangskriver i pigegruppen Spice Girls i 1990erne. Senere er hun blevet modedesigner, og i 2019 lancerede hun kosmetikmærket Victoria Beckham Beauty.

Hun har tidligere benægtet at have fået foretaget plastikoperationer, men indrømmede tilbage i 2016 at hendes bryster var blevet lavet større. En beslutning hun senere fortrød.

I en udgave af British Vouge skrev Victoria Beckham et brev til sit tidligere jeg:

»Jeg ville sige til mig selv: Lad være at ødelægge dine bryster. Jeg har fortrudt det i alle årerne siden. Et tegn på usikkerhed. Du skal elske, hvad du selv har«, skrev hun.

Men på trods af sit eget råd til en yngre Victoria, så var brystoperationen ikke modeikonets sidste kosmetiske behandling.

I 2019 fortalte hun, at hun skulle igennem flere ansigtsbehandlinger, hvilket indebar filler i læberne og indsprøjtninger mod ansigtsrynker.

Og det forarger især fansene, at Victoria Beckham får lavet kosmetiske indgreb, når hun samtidig forsøger at promoverer naturlig skønhed med sin nye kollektion.

'Hun siger, at hun fokuserer på naturlig skønhed?! men hvad i alverden laver hun ved sit ansigt? Det kan man ikke kalde skønhed. Jeg tror ikke, at nogen, der gør alt det ved sig selv, kan snakke om SKØNHED!', skriver en forarget profil på Twitter.