Dagen startede ellers helt perfekt, da Britney Spears endelig skulle have sin mand Sam Asghari ved et kærlighedsbryllup i Los Angeles.

Desværre blev det hele dramatisk, da popstjernens eksmand fra 2004, Jason Alexander, valgte at troppe op for at forsøge at spolere festlighederne få timer før ceremonien.

Dog var fans hurtige til at reagere på eksmandens livesending på Instagram og ringede til politiet.

En sikkerhedsvagt var da også på dupperne og fik lagt manden ned.

En talsmand for politiet i Ventura County bekræfter over for nyhedsbureauet PA, at Jason Alexander blev anholdt for ulovlig indtrængen og er i politiets varetægt.

Han er nu sigtet og sidder i en arrest ved politiet.

Britney Spears advokat har i forbindelse med anholdelsen udtalt, at han er rasende over indtrængningen, og at han vil gå efter at få eksmanden fængslet.

40-årige Britney Spears og 28-årige Sam Asghari mødte hinanden i oktober 2016 under optagelserne til en musikvideo og blev forlovet i september sidste år.

Forlovelsen kom efter ophævelsen af det værgemål, Britney Spears havde været underlagt siden 2008, hvor hun efter en række sammenbrud blev anset for ikke at kunne tage vare på sig selv.

I maj i år meddelte parret, at de havde mistet et ufødt barn, blot uger efter meldingen om graviditeten.