Det var langtfra alle, der hyldede kærligheden mellem Ibi og Simon Makienok, da de stod frem som par i 2013.

Tværtimod oplevede den 44-årige tv-vært en regulær hetz af had og chikane, fordi hun tillod sig at date den 15 år yngre fodboldspiller. Det fortalte hun søndag aften i talkshowet 'Sara Bro på DR2', der i dagens anledning havde titlen 'Cougars, kuvøseguf og kønsnormer'.

»Jeg oplevede det som hetz. Og nu kan det godt være, at folk synes, jeg sidder og græder helt vildt, og at det skal være synd for mig. Jeg vil bare sige, at det er virkelig, virkelig voldsomt, når man føler, at man sidder oppe på Rådhuspladsen i et skafot, fordi man har fundet kærligheden med en, der er yngre,« siger hun blandt andet i programmet.

Ifølge Ibi Makienok var det både fans, følgere på sociale medier, dele af pressen og sågar andre kendisser, der var ude med riven, fordi hun havde fundet sig en noget yngre mand. Hun understreger, at både hendes og Simon Makienoks familie støttede op om deres forhold, men at omverdenen altså bestemt ikke var lige så forstående.

Der er 15 års forskel på Ibi og Simon Makienok, og det gjorde mange mennesker rasende, da parret stod frem i offentligheden i 2013. Foto: Nils Meilvang Vis mere Der er 15 års forskel på Ibi og Simon Makienok, og det gjorde mange mennesker rasende, da parret stod frem i offentligheden i 2013. Foto: Nils Meilvang

Hun modtog således flere tusinde hade-beskeder om, at hun burde finde sig en mand på sin egen alder.

Ibi Makienok kalder hele perioden for 'gakket' og fortæller i programmet, at hun den dag i dag stadig undrer sig over, at reaktionerne på hendes forhold eskalerede så ekstremt, at hun ikke engang kunne gå en tur i Netto uden at blive forfulgt.

Hun beskriver således - over for en chokeret Sara Bro -, at hun 'mange gange' er blevet forfulgt ned til Netto og 'hele vejen ind i Netto', fordi folk har villet have en kommentar omkring hendes valg af en 15 år yngre mand.

Episoder, som Ibi Makienok i programmet kalder for 'virkelig ubehagelige', og som har sat dybe spor i hende, hvilket blandt andet har betydet, at hun stadigvæk er påvirket psykisk.

Hun uddyber over for Sara Bro, at hun blandt andet døjer med angst og 'alt muligt pis og lort', fordi hun er blevet bange for mennesker, og hun udtaler, at hun føler, hun har betalt en høj pris for at være sammen med Simon Makienok.

Hun føler, hun er blevet behandlet uretfærdigt, og at folk reagerede, som om hun havde brudt loven.

Ifølge Ibi Makienok har hun valgt at stå frem i programmet, fordi hun håber, det kan hjælpe folk i lignende situationer.

Ibi og Simon Makienok blev gift i 2014 og har ingen børn sammen. Ibi Makienok har dog en søn, som hun fik i 2008 med den svenske fodboldspiller Tobias Grahn.