Den amerikanske sangerinde Cher er ualmindeligt klar i mælet:

»Jeg hader ham.«

Ofte er det forlist kærlighed, der kan få folk til at hade af et rent hjerte. Men for den 74-årige sangerinde er det en helt anden relation, hun har til den mand, der har sat gang i de store følelser.

Det er nemlig hendes præsident, Donald Trump.

Popsangeren Cher er især vred over Trumps manglende håndtering af coronakrisen i USA.

Det siger hun til avisen The Guardian i et stort interview.

Cher har på intet tidspunkt i løbet af Trumps fireårige periode som præsident lagt skjul på, at han ikke er hendes kop te.

Men det er hans håndtering af covid-19- situationen i USA – eller mangel på samme – der har fået hende til at se rødt.

»I mit land tror præsidenten ikke, at det har noget med ham at gøre. Han synes ikke, at han er ansvarlig for at hjælpe os,« siger hun ifølge mediet.

Mandag måtte USA notere sig, at hele 299.737 amerikanere er døde med covid-19.

Det stigende dødstal har tidligere fået Cher til at tweete:

»Det synes som om 200.000 døde ikke er nok blodbad og elendighed … for Trump,« skriver Huffington Post.

Sangerinden har desuden udtalt, at hun vil ‘danse rundt’, hvis præsidenten bliver retsforfulgt og fængslet, efter han har forladt Det Hvide Hus.

Indtil januar sidder Donald Trump stadig i sikkerhed i Det Hvide Hus.

Ifølge retlige eksperter står den 74-årige præsident over for flere mulige tiltaler og civile sagsanlæg.

En tidligere klummeskribent på magasinet Elle, E. Jean Carroll, har anklaget Trump for at have voldtaget hende i et prøverum for 25 år siden.

Et forhold, som præsidenten nægter at kende til. Men en domstol i New York har afvist Trump-administrationens anmodning om at afvise sagsanlægget.

Desuden står Trump over for en undersøgelse af sine skatteforhold og beskyldninger om bestikkelse.