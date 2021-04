'Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg måske kunne have hjulpet ham, hvis jeg havde været der.'

Den sætning har fået popstjernen Cher ud i et vaskeægte stormvejr på sociale medier.

Sætningen blev skrevet i et – nu slettet – opslag på Twitter og handlede om George Floyd, der sidste år mistede livet som følge af en voldelig anholdelse i den amerikanske by Minneapolis.

Ved anholdelsen fik den afroamerikanske mand mast et politimands knæ mod sin hals i adskillige minutter, selvom han var i håndjern og protesterede over ikke at kunne få luft.

Den pågældende politibetjent, 45-årige Derek Chauvin, er siden blevet tiltalt for at have forvoldt George Floyds død.

Retssagen imod ham kører i øjeblikket, og det er i den forbindelse, at 74-årige Cher i weekeden satte sig til tasterne og kommenterede den tragiske sag på Twitter.

'Jeg har snakket med min mor, som fortalte, at hun havde set noget af retssagen mod politimanden, som dræbte George Floyd, og at hun havde grædt,' indledte sangerinden sit nu slettede opslag, som dog nåede at blive opfanget af flere amerikanske medier.

'Jeg sagde til min mor, at jeg godt ved, at det lyder helt skørt, men at jeg ikke kan ikke lade være med at tænke på, at jeg måske kunne have hjulpet ham, hvis jeg havde været der,' fortsatte Cher sit opslag.

Cher rodede sig ud i problemer på sociale medier i weekenden... Foto: ANTHONY HARVEY

På nærmest ingen tid strømmede kommentarerne ind, skriver Page Six og People.

Kommentarer, som hovedsageligt udskældte Cher for at have 'hvid frelser'-kompleks, og som beskyldte hende for at fiske efter opmærksomhed på baggrund af en sort mands død.

'Dette er ikke okay. George Floyds død handler ikke om dig, så lad være med at få det til at virke sådan. Og lad være med at fornærme de traumatiserede vidner, som var til stede og gjorde alt, de kunne for at redde hans liv,' lød det blandt andet i en af kommentarerne.

'Hvis brandmanden, som forsøgte at gribe ind, ikke lykkedes, ville du heller ikke have haft en chance. Tror du, du har magiske kræfter? Politiet lod ikke nogen blande sig,' lød det i en anden.

Den massive shitstorm har efterfølgende fået Cher til at beklage sit opslag.

Det har hun gjort i en række nye opslag på Twitter, hvor hun blandt har påpeget, at hendes følelser omkring George Floyds død var oprigtige, men at hun er ked af, at hun har stødt folk:

Wrestled With This Twt, Because I Thought some ppl wouldn’t understand, Or Believe an Entertainer Could have Honest emotions about a human Being,suffering & Dying,even if It’s Only Shown On tv. You Don’t Know What I’ve Done,Who I Am,Or What I Believe.I CAN,I HAVE,& I WILL..HELP — Cher (@cher) April 3, 2021