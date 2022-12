Lyt til artiklen

Do you believe in life after love?

Popdronnningen Cher har angiveligt mistet sin mor, Georgia Holt.

»Mum is gone,« skriver Cher tidligt søndag morgen på Twitter, og selvom der endnu ikke er kommet en officiel udmelding fra familien, skriver flere amerikanske medier heriblandt People, TMZ og Yahoo News, at hun er død.

Georgia Holt var ligesom sin datter både sanger og skuespiller.

Hun blev 96 år.

Cher, der selv kunne fejre sin 76 års fødselsdag i maj i år, havde et meget tæt forhold til sin mor. I 2013 instruerede Cher tv-dokumentaren »Dear Mom, Love Cher« om deres tætte forhold og samarbejde gennem årene.

Georgia Holt var gift i alt seks gange med fem forskellige mænd.



Cher er hendes første datter fra ægteskabet med John Sarkisian.

I starten af september skrev Cher på Twitter, at Georgia Holt var indlagt på hospitalet med lungebetændelse, og at hun var bekymret for moderens helbred.

