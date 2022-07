Lyt til artiklen

Talkshow-vært Chelsea Handler og komiker Jo Koy går hver til sit.

Det deler parret i et opslag på Instagram.

I videoen kan man se, hvordan parret fortæller om, at de vil fejre deres etårsdag.

Teksten til videoen afslører dog, at der er tale om et klip, der er optaget på forhånd, og at de to faktisk har besluttet at slå op.

»Det er med et tungt hjerte, at jeg annoncerer, at vi har besluttet, at det er bedst for os at tage en pause fra vores forhold lige nu,« lyder det fra 'Modern Family'-skuespillerinden.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Chelsea Handler (@chelseahandler)

I sit rørende opslag deler hun, hvor meget hun ved, at forholdet har betydet for hendes fans.

»Jeg ved, at mange af jer var investeret i vores kærlighed, og jeg vil gerne udtrykke, hvor meget det betyder for os begge. Jeg tror virkelig på kærligheden for os begge to.«

»At være elsket af Jo Koy har været en af de største gaver i mit liv. Han gav mig troen på mænd, kærlighed og at være sig selv tilbage. Jeg har aldrig været mere optimistisk omkring fremtiden,« skriver hun.

I et særskilt afsnit henvender hun sig direkte til sin nu ekskæreste.

»Det her er ikke slutningen. Det er en ny begyndelse, og det er rart, at jeg stadig er elsket. Din person er på vej,« skriver hun.

De to komikere blev introduceret til hinanden for over 20 år siden, men det var først i september sidste år, at de begyndte at se hinanden.

I sin podcast 'Dear Chelsea' har de to tidligere diskuteret deres forhold.

Her fortalte Chelsea Handler, at hun altid har været glad for Jo Koy, men at hun måske følte, han mere var som en bror for hende.

»En dag så jeg på Jo, og jeg tænkte, at det jo skulle være ham. Han er min bedste ven, og jeg kan også have sex med ham. Så det er jo godt,« fortalte hun.