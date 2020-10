I 2018 oplevede chefredaktør på filmmagasinet Ekko chikanerende adfærd fra Mads Aagaard Danielsen.

Han henvendte sig til ledelsen i DR, men ledelsen lyttede ikke.

Det afslører chefredaktøren for filmmagasinet Ekko, Claus Christensen, nu i et længere skriv på Ekkos hjemmeside.

'Så faldt hammeren over Mads Aagaard Danielsen. Vi er også nogle stykker, der har undret os over, hvordan DR gang på gang kunne forsvare en radiovært, som var ude af kontrol,' skriver han blandt andet.

Berlingske har talt med hele 12 kilder, der alle har oplevet grænseoverskidende adfærd fra Mads Aagaard Danielsen. Foto: DR PRESSE

Reaktionen fra Claus Christensen kommer efter at Berlingske søndag kunne afsløre, hvordan Mads Aagaard Danielsen i flere år har chikaneret, været seksuelt grænseoverskridende og truet både kvinder og mænd.

Claus Christensen forklarer, hvordan Mads Aagaard Danielsen i radioprogrammet på 'Shitstorm' på P1 både hånede og ydmygede rapperen Nikoline.

Det fik chefredaktøren til tasterne, og han efterlyste en beklagelse fra DR. Men den kom aldrig.

I stedet blev Claus Christensen en morgen pludselig ringet op af Mads Aagaard Danielsen. Han stod i et fyldt s-tog og bad derfor DR-værten ringe tilbage senere. Da han ikke lyttede, så Ekkos chefredaktør sig nødsaget til at lægge røret på.

Her ses Mads Aagaard Danielsen sammen med journalist Sanne Sehgal, som han har været vært på 'Shitstorm' med. Før det var hans medvært Abdel Aziz Mahmoud. Foto: DR PRESSE

Herefter sendte Mads Aagaard Danielsen flere sms'er.

Claus Christensen forklarer videre, hvordan han stoppede med at kommunikerer med DR-værten, men det stoppede ikke der.

En uge efter modtog chefredaktøren endnu en sms fra Mads Aagaard Danielsen, hvor der stod, at han havde en kilde, der kritiserede ham og Filmmagasinet Ekko, og at han måtte sige til, hvis han havde en kommentar til det.

'Hævnjournalistik', kalder Claus Christensen det, og historien blev da heller aldrig til noget. Alligevel skrev han en klage til ledelsen i DR.

Men den klage fik han ikke meget ud af, fordi Judith Skriver, der på daværende tidspunkt sad i ledelsen, forsvarede ifølge Claus Christensen DR-værten.

'Det er en tragedie, at DR ikke greb ind, når man allerede i 2018 blev gjort opmærksom på, at den var helt gal. DR-ledelsen bærer ansvaret for de krænkelser, den vanvittige vært har foretaget sig i sin egenskab af DR-profil, efter at institutionen var blevet advaret,' skriver Claus Christensen i sit indlæg.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra DR, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.