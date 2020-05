Over 100.000 havde købt billet til årets cirkusrevy. Det er mange penge. Præcis hvor hårdt Danmarks største revy bliver ramt af coronakrisen, ved de endnu ikke, men i første omgang rammes to af skuespillerne.

Cirkusrevyen meddelte mandag, at årets revy nu må aflyses og udskydes til 2021.

Revyens ejer Torben 'Træsko' Pedersen fortæller til B.T., at der er flere grunde til, at de har måtte kaste håndklædet i ringen.

»For det første har vi endnu ikke fået en afklaring omkring Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommune,« fortæller han med henvisning til den lokale strid de to kommuner imellem om Cirkusrevyen overhovedet måtte spille udenfor sæsonen. (LÆS MERE OM DEN SAG HER)

»Så kom påbuddet om, hvor mange man må være samlet i en sal. Man må max være 500 samlet, og vi har mange forestillinger, hvor der næsten er helt fyldt med 1.300 mennesker, så det kan vi jo ikke,« fortæller han videre og understreger, at det derudover først og fremmest skyldes forholdet til publikum.

»Vi har jo mange gæster, hvor nogle af dem er... lidt over konfirmationsalderen. De er måske heller ikke helt vilde for at komme ud og sidde tæt lige nu.«

Han tilføjer:

»Det værste har været uvisheden. Selvom vi gerne ville, har vi ikke kunne hjælpe, når folk har ringet ind, og nu følte vi ikke, at vi kunne udskyde det længere. Nogle af vores gæster kommer langvejsfra og har måske lejet hotel, så nu blev vi nødt til at melde ud. Af de muligheder vi har haft, er det her den optimale løsning for os.«

Torben Træsko Pedersen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Torben Træsko Pedersen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Billetterne til årets revy kan automatisk bruges igen i 2021. Det er også muligt at få pengene tilbage, fortæller revy-chefen.

Torben 'Træsko' Pedersen kan endnu ikke sige, hvor hårdt de bliver ramt økonomisk.

»Det kan vi ikke se, før vi modtager regeringens hjælpepakker, og dem har vi ikke fået endnu.«

Han er glad for, at Ulf Pilgaard, der skulle have haft sin sidste sæson i Cirkusrevyen i år, er klar på at udskyde sin store afskeds-turné til 2021.

Manglede tilladelse fra kommunen Gentofte kommune og Lyngby-Taarbæk kommune har som nævnt endnu ikke kunne finde en løsning på deres strid, hvorvidt Cirkusrevyen måtte afholdes udenfor sæsonen til efteråret. Borgmester i Lyngby-Taarbæk kommune Sofia Osmani skriver i en mail til B.T.: »Fra Lyngby-Taarbæk kommunes side har vi klart tilkendegivet, at vi ønskede at finde en løsning og hurtigt give Cirkusrevyen mulighed forat spille i efteråret i denne helt særlige situation. Det har Gentofte ikke ønsket, uden samtidig at inddrage den mangeårige konflikt vi har haft i forhold til den normale miljøgodkendelse.« Hun tilføjer: »At bruge den konflikt til at nægte Cirkusrevyen en hurtig og fleksibel løsning i den konkrete særlige situation, finder jeg meget ærgerlig. Vi har imidlertid ikke haft anden mulighed, end at bede ministeren overtage sagen. Alternativet ville have været at redde Cirkusrevyen i år - ved at give efter for Gentoftes urimelig krav til Bakkens fremtidige drift. Noget der ville give Bakken helt umulige driftsvilkår.« Gentofte kommune er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse. Læs mere om sagen HER.

»Jeg ved, der er mange, der har købt billet for at se Ulf, så vi er glade for at have ham med næste år. Han har lovet at holde sig i live,« fortæller Torben 'Træsko' Pedersen med et grin.

Skuespillerne Carsten Svendsen og Mille Lehfeldt skulle have haft deres debut i årets revy.

Den er nu udskudt på ubestemt tid, da næste års revyhold allerede var sat før aflysningen.

»Det er rigtig uheldigt, at de kommer i klemme,« fortæller Torben 'Træsko' Pedersen.

»Jeg har snakket med Mille og Carsten, og vi har en anden plan klar til dem. De er ikke med næste år, men vi har snakket med dem om fremtiden - nu tager vi lige et år ad gangen.«