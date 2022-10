Lyt til artiklen

Sammen med syv andre kendisser rejste tv-lægen Charlotte Bøving først i september til Mellemamerika.

»I morgen drager jeg ud på et eventyr – Mit livs største udfordring – et eventyr med Discoveryplus.dk og en række spændende mennesker … jeg får brug for al min power og lidt mere til…,« skrev hun den 11. september på Facebook.

Planen var, at hun i tre uger skulle på tv-optagelser med blandt andre modellen Oliver Bjerrehuus, danseren Frederik Nonnemann, tv-værten Mille Gori og kokken Thomas Rode.

Men sådan kom det ikke til at gå.

Charlotte Bøving blev indlagt under tv-optagelser. Foto Byrd/ Jacob Crawfurd. Vis mere Charlotte Bøving blev indlagt under tv-optagelser. Foto Byrd/ Jacob Crawfurd.

For tv-lægen blev så syg, at hun måtte indlægges på et lokalt hospital.

»Jeg blev indlagt med akut tarmslyng – babu, babu. Jeg kiggede liv og død i øjnene – en gang til,« siger hun, der kastede grøn galde op i tre døgn.

Det er langt fra første gang. I 2010 blev tv-lægen første gang indlagt med tarmslyng og i 2016 opdagede lægerne en bagvedliggende uhelbredelig kræftsygdom. Kræfterne er i dag under kontrol, men den 55-åriges tarme har 15-16 gange siden 2010 sendt hende på hospitalet.

Nu lå hun der igen. Alene på et hospital, hvor lægerne ikke kunne engelsk, så hun skulle forklare sig på spansk og latin.

Nu er Charlotte Bøving hjemme hos partneren Christina igen. Foto Byrd/ Jacob Crawfurd Vis mere Nu er Charlotte Bøving hjemme hos partneren Christina igen. Foto Byrd/ Jacob Crawfurd

»Men jeg blev hørt, behandlet og taget alvorligt.«

Efter et døgn kunne hun udskrives, men måtte vente flere dage, får hun kunne komme hjem.

»Når man har haft tarmslyng, kan tarmen springe, når den kommer under tryk i flyveren. Så jeg havde fire dage på recovery.«

Nu er det 14 dage siden, Charlotte Bøving landede på dansk jord igen. Hun er tilbage i fin form. Men turen var en forskrækkelse:

»Jeg var sgu bange for at dø.«

Programmet, der stadig er unavngivet sendes efter planen på Discovery+ til foråret.