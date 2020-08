»Man skal ikke lade kærligheden overskygge af frygt for andre menneskers reaktion.«

De vise ord kommer fra Christina Jørgensen, tv-læge Charlotte Bøvings kommende hustru. Parret stod frem i oktober sidste år og har siden tydeligt vist deres kærlighed offentligt.

»Generelt gør vi de ting, vi har lyst til. Det er ikke sådan, at vi overfalder hinanden i offentligheden, men vi har altid kysset og holdt i hånd. Der er ingen tvivl om, at vi er to mennesker, der elsker hinanden,« fortæller 53-årige Charlotte Bøving.

Der er dog forskel på, hvordan danskerne reagerer, når de bliver konfronteret med kærligheden mellem to mennesker. Det viser en spørgeundersøgelse foretaget af YouGov på vegne af B.T.

Adspurgt, hvordan de reagerer, når de ser et heteroseksuelt par kysse lidenskabeligt på gaden, svarer syv procent, at de væmmes. Tallet er 10 procent, hvis der er tale om to kvinder, og 17 procent væmmes, når de ser to mænd kysse.

Risikoen for skæve blikke afholder ikke Charlotte Bøving og Christina Jørgensen fra at være kærlige offentligt. Begge er de dog opmærksomme på, at deres kærlighed ikke bliver for anmassende.

Sådan har vi spurgt På vegne af B.T. har Yougov i juni stillet 1.239 repræsentativt udvalgte personer over 18 år en lang række spørgsmål vedrørende LGBT+-personer og Pride-ugen. Her er nogle af dem. Hvordan har du inden for de seneste to år typisk reageret, når du har set en mand og en kvinde kysse hinanden lidenskabeligt i det offentlige rum/på gaden/i byen? Tænkt, det er dejligt (Kvinder: 24 procent. Mænd: 22 procent)

Jeg har noteret det, men ellers ikke reageret (Kvinder: 60 procent. Mænd: 61 procent)

Jeg væmmes ved det (Kvinder: 5 procent. Mænd: 9 procent)

Ved ikke (Kvinder: 11 procent. Mænd 8 procent) Hvordan har du inden for de seneste to år typisk reageret, når du har set to mænd kysse hinanden lidenskabeligt i det offentlige rum/på gaden/i byen? Svar: Tænkt, det er dejligt (Kvinder: 26 procent. Mænd: 12 procent)

Jeg har noteret det, men ellers ikke reageret (Kvinder: 53 procent. Mænd: 57 procent)

Jeg væmmes ved det (Kvinder: 10 procent. Mænd: 22 procent)

Ved ikke (Kvinder:11 procent. Mænd 9 procent) Hvordan har du inden for de seneste to år typisk reageret, når du har set to kvinder kysse hinanden lidenskabeligt i det offentlige rum/på gaden/ i byen? Tænkt, det er dejligt (Kvinder: 25 procent. Mænd: 16 procent)

Jeg har noteret det, men ellers ikke reageret (Kvinder: 58 procent. Mænd: 62 procent)

Jeg væmmes ved det (Kvinder: 7 procent. Mænd: 13 procent)

Ved ikke (Kvinder: 10 procent. Mænd 9 procent)

»Hvis jeg ved, jeg er havnet et sted med folk fra Indre Mission, har jeg ikke behov for at cementere mit forhold,« fortæller Charlotte Bøving, før den 51-årige kæreste tilføjer:

»Det gør man jo heller ikke som heteroseksuel. Jeg kommer selv selv fra et heteroseksuelt forhold, og også der handler det om at være afmålt, balanceret og handle justeret i forhold til situationen.«

Charlotte Bøving til højre Christina Jørgensen skal giftes næste år. Foto: Privatfoto

Med det sagt nægter parret at lade sig styre at folks manglende frisind.

»Man gider ikke genere folk unødigt, og det synes jeg heller ikke, vi gør. Men vi skal ikke gemme os. Det har taget mig alt for mange år at finde ud af, hvor jeg hører hjemme. Det skal ikke gemmes væk,« slår Charlotte Bøving fast.

Næste år agter parret at sige endegyldigt ja til hinanden i Sct. Jacobi Kirke i Varde. Netop denne kirke dannede for nylig rammerne for en voldsom oplevelse for parret.

For nogle blev deres åbenlyse kærlighed for meget under en gudstjeneste, hvor Christina Jørgensen klemte sin udkårnes hånd. En ældre herre gjorde det med ord tydeligt, at han ikke brød sig om det: »Det der kan I godt gemme, til I er derhjemme,« sagde han blandt andet.

Mandens angreb fik umiddelbar indflydelse på parrets opførsel. Normalt ville parret uden at skænke det en tanke holde i hånden flere gange under en gudstjeneste. Sådan blev det ikke den søndag.

»Han formåede faktisk lige præcis at reagere sådan, at vi ikke gjorde, som vi plejer,« siger Christina Jørgensen.

Er det okay, at et kærestepar holder i hånden under en gudstjeneste?

Det var først, da Christina Jørgensen så, hvor rørt hendes kommende hustru var blevet over præstens prædiken, hun igen klemte hendes hånd. Her begyndte manden at råbe og slå med en salmebog.

»Det er skandaløst, at det kan ske i 2020,« supplerer Charlotte Bøving og tilføjer, at hun heldigvis aldrig har oplevet noget lignende. Kun nogle få tilråb, da hun var yngre.

Tv-lægen Charlotte Bøving har sin daglige gang i Jugendhuset i Varde. Hun er blandt andre kendt fra programmerne 'Lægen flytter ind' og 'Jagten på stilheden'. Foto: Celina Dahl

Selv om parret ikke oplever et generelt problem, valgte de at stå frem med oplevelsen. Både på sociale medier og i avisspalterne.

»Hele idéen med at stå frem var at få fokus på, at man skal holde fast i kærligheden. Det var derfor, vi delte noget så sårbart, og vi er jo bare blevet mødt med endnu mere kærlighed,« fortæller Christina Jørgensen, før Charlotte Bøving afbryder:

»Størst af alt er kærligheden.«

»Hvor pladderballe det end lyder,« griner Christina Jørgensen.