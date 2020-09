Hun blev milliardær på at opfinde og sælge de kendte 'Skagen Ure', hun er en af verdens bedste dressurryttere, og så har hun sit eget firma med sportstøj.

Der er fart over 55-årige Charlotte Jorst, der i mere end 25 år har boet i USA sammen med sin mand, Henrik Jorst. De første mange år brugte parret næsten alle deres vågne timer på at sælge ure. Men nu er drømmen en anden. Nemlig OL.

Henrik og Charlotte Jorst solgte i 2013 parrets virksomhed Skagen Designs, der var kendt for at lave de kendte ure. De fik 1,3 milliarder kroner for livsværket, og siden da er Charlotte Jorsts hesteinteresse vokset og vokset.

Ambitionen blev, at hun ville være en af verdens bedste dressurryttere. Det har hun stort set opnået.

Jeg har forsøgt at skifte til det danske landshold, men hvis man skal skifte landshold, så skal man holde to års pause uden konkurrencer. Og det er for lang tid i min alder Charlotte Jorst

De seneste år har hun erhvervet sig flere topheste og er blevet fast bestanddel af det amerikanske landshold. Og tidligere på året blev drømmen om om det ypperste – OL – næsten en realitet.

»Jeg var sådan set kvalificeret til OL i år. Det skulle have været mit første, men så blev det aflyst,« siger Charlotte Jorst over telefonen, mens hun befinder sig på landevejen nær sit hjem i Reno i Nevada i USA, hvorfra hun er ved at flytte flere heste til San Diego i det sydlige Californien.

Jorst-parret er nemlig for tiden hårdt plaget af de mange skovbrande i det nordlige Californien, der sender tyk, sort røg ned over Reno, der ligger ved grænsen til Californien.

Det gør det umuligt at træne de mange dygtige heste, og derfor har Charlotte Jorst valgt at flytte dem sydpå. For træning skal der til, når drømmen stadig er at komme med til OL, der er blevet udskudt til næste år.

Charlotte Jorst er vokset op i Nordsjælland. Hendes far var advokat, og hendes mor var forfatter. Egentlig var forventningen, at Charlotte Jorst skulle være advokat. Men sådan gik det ikke.

»Jeg prøver igen næste år, og så må vi se, hvordan det går,« fortæller Charlotte, der grundet sit liv i USA har redet sig ind på det amerikanske landshold.

Hun er egentlig født og opvokset i Nordsjælland, og drømmen var da også at ride for det danske landshold, men det er ikke så ligetil.

»Jeg har forsøgt at skifte til det danske landshold, men hvis man skal skifte landshold, så skal man holde to års pause uden konkurrencer. Og det er for lang tid i min alder,« siger hun og forklarer, at hun jo ikke har flere årtier tilbage i sporten og derfor ikke ønsker at holde pause.

Hun er dog i Europa flere måneder hvert år med sine heste for blandt andet at blive trænet, ligesom hun også flere gange har besøgt den danske stjernerytter og forretningsmand Andreas Helgstrands og købt flere af hans topheste, heriblandt Attrupgaard Botticelli. Det er dog Charotte Jorsts erfarne favorithest Kastel’s Nintendo, som hun satser på at tage til OL – hvis hun altså kommer med til næste år.

Charlotte Jorst på Kastel's Nintendo ved at stævne i 2016.

»Det var jo egentlig sådan en livsdrøm, man har, men nu er det mere bare fint, hvis jeg kommer med. Der er så mange andre ting, jeg har fået med på denne rejse, jeg er på. Jeg har fået mit tøjfirma, og jeg har en masse følgere på Instagram og Facebook. Jeg har været på landsholdet i syv år. Jeg rejser over hele verden,« fortæller Charlotte Jorst.

At være dressurrytter på topplan i USA er nemlig noget af et logistisk puslespil. Halvdelen af året bor og træner hun på sin ranch i Nevada.

Nogle måneder tager hun til San Diego i det sydlige Californien, og så tilbringer hun også noget tid i Florida, hvor hele USA's hesteelite samles og træner og rider stævner i vintermånederne. Dertil kommer månederne i Europa.

Og som den driftige forretningskvinde hun er, så stoppede Charlotte Jorst selvfølgelig ikke sit arbejdsliv med salget af Skagen Designs.

Kort efter at parret solgte livsværket, blev Charlotte Jorst ramt af hudkræft. Hun blev opereret og blev rask, og samtidig fik hun en idé.

Da det sandsynligvis var den kraftige sol i ørkenstaten Nevada, der var medvirkende til, at hun havde fået kræft, begyndte hun at designe ridetøj, som holdt de skadelige stråler væk fra kroppen. Det har resulteret i firmaet ’Kastel’.

I 2019 omsatte virksomheden for to millioner dollar, svarende til godt 12,5 millioner kroner. Men målet er langt større.

»Ambitionen er, at vi skal ind i nogle andre sportsgrene. Men jeg sidder jo ikke på kontoret hver dag, så jeg er nødt til at få andre til det, og det er ikke helt så effektivt, som da jeg selv rendte rundt på gader og stræder og solgte ure. Jeg arbejder på det, men ikke så hårdt som jeg gjorde med Skagen Designs – jeg bruger jo også meget tid på at ride nu,« forklarer hun.