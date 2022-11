Lyt til artiklen

Fitnessdronningen Charlotte Bircow har været udsat for en meget uhyggelig oplevelse.

I et opslag på Instagram fortæller den 61-årige, at hun er blevet overfaldet i Nice, hvor hun har fået frarøvet sit Rolexur på en gåtur med manden Per.

'I går blev jeg overfaldet og frarøvet mit ur da Per og jeg var ude på en af vores yndlings powerwalkingture fra Villefrance til Nice', skriver hun indledningsvist.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Charlotte Bircow Næss-Schmidt (@charlottebircownaessschmidt)

Ifølge Charlotte Bircow resulterede overfaldet i, at hun har forstuvet sin hånd.

'Jeg er lige kommet hjem fra hospitalet med forstuvet håndled, men stadig rystet over at nogen kan snige sig ind på mig og i løbet af to sekunder få taget uret af håndledet'.

Charlotte Bircow fortæller, at det hele gik utroligt hurtigt, og at hun derfor ikke nåede at få fat i tyven.

'Jeg nåede ikke en gang at gribe fat i hans T-shirt før han løb over vejen, og sprang på den scooter hans ven holdt og ventede på. Havde der ikke været så mange biler var jeg løbet efter og hevet fat i ham. Men, måske godt det samme, for han havde sikkert slået fra sig, og mit jiu-jitsu er sgu ikke helt up to date,' skriver hun.

Det franske politi skulle ifølge Charlotte Bircow have fortalt parret, at der var tale om en kendt bande, der bevidst går efter folk, der har Rolexur på.

'Rolexbanden kaldte det dygtige franske politi dem, og ligesom det danske politi fangede de to i Kbh, fangede de også de to i går. Jeg havde et godt signalement af dem. Per, der var 100 m foran mig, sprintede tilbage da han hørte mig skrige højt, reagerede hurtigt og fik fat i nogen, der kunne ringe til politiet. De fandt overfaldet på et kamera. I løbet af 15 minutter havde de scooterens nummer og inden for en time fandt de gerningsmændene på en café, hvor idioten sad med uret på', lyder det.

Charlotte Bircow deler da også i opslaget, at selvom det var en ubehagelig oplevelse, har hun det under omstændighederne godt.

'Taknemmelig over jeg slap med et forstuvet håndled, og at jeg har den mest omsorgsfulde og hurtigt reagerende kæreste. Skal hilse og sige fra politiet at det er en meget dum iidéat bære Rolexure i Nice og Cannes. Hele lørdagen var vi på politistationen i Nice og i dag på hospitalet fordi politiet ville have en undersøgelse af min fysiske og psykiske tilstand,' skriver hun afsltunignsvist.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Charlotte Bircow.