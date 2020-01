Tragisk gik den 57-årige designer og tidligere fotomodel Henriette Zobel bort i december måned efter længere tids sygdom.

Zobel havde en stor omgangskreds, og blandt de tætte var fitness- og wellnessguruen Charlotte Bircow, der ikke var sent ude på sin Instagram til at mondes sin veninde.

I dagene efter dødsfaldet skrev Bircow blandt andet:

'Jeg elsker også dig var dine sidste ord til mig i går'.

Da B.T. møder Charlotte Bircow onsdag aften til gallapremiere i Imperial på den nye danske film om besættelsestiden, 'De Forbandede År', fortæller fitnessguruen, at hun stadig savner Henriette Zobel. At hun stadig taler med hende.

»Det var hårdt. Meget hårdt. Hun var kun 57, og vi havde kendt hinanden i 39 år.«

»Sådan noget kan man aldrig forberede sig på,« siger hun og siger abrupt:

»Jeg snakker stadig med hende. Det er meget spirituelt, for hun var meget spirituel.«

Charlotte Bircow var meget tæt med hende op til den sidste tid, og derfor er der flere ting, hun husker, griner af, er ked af.

»Så jeg kommer aldrig til at slippe hende,« siger hun.

Charlotte Bircow blev i 2011 ramt af brystkræft med spredning til lymferne, og den historie kan man blandt andet læse om i bogen ’Kræft æde mig - nej!’, som hun har skrevet i tæt samarbejde med B.T.-journalisten Helle Lho Hansen.

»Jeg har jo været gennem kræft og har desværre også hjulpet en del herfra, også unge mennesker,« siger Charlotte Bircow.

»Så det her med at miste nogen, er rigtig ufedt. Folk har fortjent at leve længere end 57 år.«