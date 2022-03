I maj afslørede Charlotte Bircow, at hun har kastet sin kærlighed på den tidligere Brøndby-spiller Per Steffensen.

Af samme årsag har fitnessdronningen også tilbragt en stor del af sin tid under varmere himmelstrøg i Monaco, hvor sidstnævnte har boet og arbejde som fodboldagent de sidste 12 år.

Men nu har parret altså taget forholdet et skridt videre, og Charlotte Bircow er flyttet ind ved sin udkårne i den sydeuropæiske jetsetby Monte Carlo.

»Det er jo dejligt. Solen skinner hver evig eneste dag. Vi hygger os og har det godt,« fortæller hun, da B.T. møder det forelskede par i Imperial til gallapremieren på ‘Klienten’.

Adspurgt, om hvorvidt småskænderierne har meldt sin ankomst, efter at Charlotte Bircow og Per Steffensen for første gang er begyndt at dele tag over hovedet, lyder svaret prompte:

»De har været der fra starten, ikke skat?«

»Når man er oppe i vores alder skal man lige slibe kanterne af. Vi har jo prøvet lidt af hvert,« forklarer Charlotte Bircow, der dog forsikrer, at parret er »rigtig, rigtig gode sammen«.

På grund af familie og den virksomhed, hvor hun blandt andet sælger cremer, bliver det altså heller ikke et endegyldigt farvel til Danmark.

For selvom det kommer med sine udfordringer at have kontor mere end 1700 kilometer væk fra sit firma, får hun det til at fungere.

»Det er en udfordring, at man skal have nogen herhjemme til at tage sig af tingene, så jeg kan være dernede og arbejde dernedefra. Men i dag kan man jo lave stort set hvad som helst fra en computer, så jeg arbejder rigtig meget dernede.,« fortæller hun.