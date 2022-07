Lyt til artiklen

Det gik voldsomt for sig, da Charlotte Bircow var til Musik i Lejet.

»Jeg fik et ildebefindende og besvimede, men jeg har det fint i dag, selvom jeg har lidt ondt i knolden. Så jeg tænker, at det var det for i år,« fortæller Charlotte Bircow til B.T.

Den kendte fitnessdronning delte først selv på Instagram, at hun havde et ubehageligt styrt, da hun blev svimmel under en koncert.

»Pludselig fik jeg det skidt, jeg måtte gå ud af teltet og trække frisk luft, men jeg blev mere og mere svimmel, så satte jeg mig på en bænk og spurgte ham der sad der, om jeg måtte lægge mig ned, men så langt nåede jeg ikke,« skriver hun om det dramatiske styrt.

Det blev nemlig pludselig sort for danskeren.

»Jeg besvimede og faldt ned og slog hovedet i asfalten. Per og ham der sad ved siden af prøvede at gribe mig, men nåede det ikke. Jeg kom hurtigt til mig selv igen, og da der sad tre læger ved bordet, var de der med det samme,« lyder det.

Ifølge Charlotte Bircow var hendes søn og sønnens kæreste også hurtige til at være ved hende.

De prøvede at få hende til samaritterne.

»Men jeg var ved at besvime hver gang, jeg rejste mig,« fortæller hun.

Derfor blev der hentet en båre til Charlotte Bircow, der blev taget hen til samaritterne for at få målt blodtryk, iltmætning og blodsukker.

»Alle tal var helt o.k., så da jeg var mig selv igen tog vi hjem,« lyder det fra Charlotte Bircow, der takker lægerne.

Hun er sluppet med et slag i hovedet og forstuvede tæer.